「暗黑林志玲」棄台轉飛香港？　8月底埋身互動大玩藝伎制服派對

日本女優波多野結衣在2008年日本出道，直至今日，波多野結衣在台港等地依舊擁有高人氣，更被台灣媒體封為「暗黑林志玲」之稱，為網絡上最知名的女優之一。早前波多野結衣因公關係缺席台灣的成人展，被公司告之理由後不禁在X（前Twitter）上撰文感概：「也許我在海外已經被忘記了⋯」



波多野結衣缺席台灣成人展或許令人感到失望，但原來她8月23日到港出席粉紅見面會，屆時港台粉絲亦可在活動與波多野結衣重聚，也算是彌補了一些多年來支持她的粉絲的願望。

一如以往，根據官方資料顯示，在近6小時的活動中，包含了各種近距離互動，簽名，自拍、拍片，印唇印，互動玩遊戲，會上閒談，紀念品，可以「感受體溫」的握手等活近距離互動，可說比在成人展更近距離，更多接觸。

有關於缺席台灣成人展，波多野結衣表示，始終不忘公司曾提攜自己，坦言在過去幾年一直在各種矛盾中掙扎。「不過我決定開始採取行動，目前正在與事務所的高層進行交談」最後，她也十分感傷，表示近年已鮮少能出國與粉絲見面。「所以在海外可能沒人需要我，也可能被人遺忘了，與其他女優交流的機會也不多，但我還是想再體驗一下那種忙碌的氛圍」。

