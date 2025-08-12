周興哲9月再度回歸紅館搞騷兩場門票秒殺售罄　馬上宣布加場消息

華語樂壇創作才子之一的周興哲2023年2月首度踏上紅館舞台，將Odyssey帶來獻給香港樂迷，反應相當熱烈，好評如潮，不少樂迷未能成功撲飛，紛紛要求主辦方添食。因應港迷瘋狂熱情及熱烈要求下，今年9月，周興哲帶著滿載回憶的旋律，再次踏上紅館舞台，於9月20、21日跟香港樂迷再度相聚。早前富邦銀行的優先訂票，火速售罄。

加場海報_周興哲香港站。(公關提供)

日前在黑色暴雨警告下，門票正式公開發售，惡劣天氣無減歌迷熱情，兩場《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》門票再次被秒殺售罄。今天主辦方宣佈加場喜訊，決定於9月19日加開一場，感謝樂迷的熱切期待及支持。門票價錢為港幣$1280 / $980 / $680 / $480，於2025年8月13日早上10時正起於城市電腦售票網公開發售。

《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》由香港華人文化製作有限公司、星空飛騰國際娛樂股份有限公司主辦、光尚娛樂協辦。以Odyssey之名，周興哲自2022年9月啟程，走過亞洲、大洋洲、北美洲等20餘個城市。這次再度回歸紅館舞台，跟樂迷再聚，感謝大家的支持及期待。

