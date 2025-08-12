BIG FOUR演唱會｜許志安唱《我們都是這樣長大的》 老婆滿意收貨

3場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 》順利完成。（ 陳順禎攝）

一連三場的《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 》順利完成，個唱尾聲，張衛健自爆過往開騷以talk氛為主，對上一次開騷時，陳奕迅曾經跟他說「你講嘢真係好好笑，但你唱身體健康可唔可以唱好啲呢？」一直令他耿耿於懷，12年後再開騷，張衛健用心唱《身體健康》，剛好Eason亦在場，並高舉大拇指讚好。

張衛健曾被陳奕迅提議認真唱《身體健康》。（陳順禎攝）

今晚唱完，Eason讚好，但張衛健話係「場面嘢」。（陳順禎攝）

完騷後，BIG FOUR接受訪問時大讚唔夠喉，但年底應該會舉行巡唱。在台上獲觀眾慶祝58歲生日，許志安表示特別珍貴，開心到不懂怎麼表達，提到唱《一加一減》時落淚，他說：「音樂好感動，所以喊咗，今次同Joey Tang一齊唱就更感動，令我諗起好多片段，但都係開心嘅眼淚。（信心多返？）啲兄弟畀我，同埋件事好warm，好似 12年開騷一樣，只不過大家都老咗少少。」

蘇永康與囝囝Jazz同台演出，他表示感謝KB教識囝囝打鼓。（陳順禎攝）

而提到在個唱上選擇了老婆的《我們都是這樣長大的》，他解釋：「呢首歌好想送畀仍佢，所以 好緊張，因為係屬於佢，送一樣嘢畀人，唔可以有失，第一二場都好緊張，我練咗好耐，今晚係最好。」問到Sammi是否滿意，安仔即笑笑點頭。問到老婆同樣8月生日，問到會否旅行慶祝，安仔表示：「佢好似有工作，過埋個工作先。」