張曦雯與男友8年情斷即被爆有大隻仔陪伴　孖住逛超市購物返香閨

現年35歲的無綫當家花旦張曦雯上月25日驚傳與拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez分手，兩人被發現在社交網上互相取消了關注，張曦雯更刪去二人昔日所有合照。張曦雯與Mark原本十分恩愛，兩人還展開了同居生活，是公認的一對，分手消息傳出實在令人意外。而分手傳聞傳出一日後，張曦雯終現身發文親證分訊，宣布與Mark已分手，表示：「謝謝大家的關心和支持，我們已經和分手一段時間了，我現在很好，期待好快會有新作品和大家見面！謝謝大家。」她最近就到了國休假旅行療情傷。

張曦雯與Mark昔日合照。(ig圖片)

今日有報道指其實張曦雯在公開承認分手一事前，她已搬離了兩人原本同居的北角半山豪宅，搬到西貢郊區居住，另外，她又豪擲約50萬港元購入一輛新的名車來𠱁自己開心。該雜誌在張曦雯飛往美國旅遊散心之前，就影到她有「大隻仔」陪行街，報道指當日張曦雯與外形健碩大隻的弟弟和爸爸陪伴下，一起到將軍澳某商場。張曦雯先到電訊公司處理事務，之後便到超市購買食材。他們購物完畢，便由張曦雯的大隻弟弟幫手拿住一大袋戰利品上車，張曦雯負責駕車，他們遊了一會車河便返回西貢的新寓所。

張曦雯與她弟弟。(fb圖片)

