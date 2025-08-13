前TVB古典美人登台逆齡神顏驚艷網民　曾陷出軌風波獲老公信任

現年55歲的梁小冰，1990年參加香港小姐競選奪得季軍後入行，曾主演《天子屠龍》、《圓月彎刀》、《鹿鼎記》等經典劇集，憑藉甜美的古裝扮相獲封「古典美人」，是TVB 90年代當家花旦之一。她於2000年與陳家輝結婚後淡出幕前，專心相夫教子，直至近年才逐漸復出，除參演去年播出的《逆天奇案2》外，更積極北上發展，憑藉昔日作品積累的人氣，在內地大受歡迎。

梁小冰是1990年香港小姐競選季軍。（節目截圖）

在1998年《鹿鼎記》飾演阿珂／陳圓圓。（劇集截圖）

梁小冰曾參演《新梁山伯祝英台》（又名《少年梁祝》）。（微博圖片）

與同為藝人的陳嘉輝組織一家三口。（視覺中國）

梁小冰之前在劇集《逆天奇案2》中，與老公梁家輝相隔23年再次合作拍劇。（《逆天奇案2》劇集截圖）

近日，梁小冰在社交平台分享了一段於內地登台的影片，只見她身穿入膊連身裙，仙氣十足，更大開金口獻唱劇集《新梁山伯祝英台》（又名《少年梁祝》）主題曲《快樂人兒》，邊唱邊向台下觀眾派發簽名照，台下觀眾反應熱烈。最令人驚嘆的是，年過半百的她狀態極佳，皮膚白滑緊緻，相比之前被指心廣體胖，明顯纖瘦不少，似乎在身形上下過苦功，紛紛留言讚嘆：「好喜歡梁小冰姐姐，我心中的TVB女神第一」、「狀態好好」、「美」、「超級美」。

梁小冰到內地登台，非常受歡迎。（小紅書）

一身打扮仙氣十足。（小紅書）

台下觀眾反應熾熱。（小紅書）

梁小冰保養得宜，除了自律之外，老公陳家輝的疼愛當然也功不可沒。梁小冰曾在訪問中分享老公每日「冧豬語錄」：「我老公好玩得，每日起身都會話：『你好靚喎』，結婚20幾年都係咁，講嘢好甜，就算我捲到個頭好似包租婆咁，佢都話：『點解可以咁靚』。」今年兩人迎來結婚25年周年，早前更甜蜜慶祝放閃。不過，他們的婚姻亦曾歷風波，2012年梁小冰被爆「背夫翹仔」，緋聞對象是前有線主播王志海。事後梁小冰解釋對方僅是戲劇同學，因全班感情要好，加上自己形象一向賢淑，才導致簡單的翹手動作引發誤會，她更強調老公一直信任支持她，最終夫妻倆攜手跨過婚姻危機，感情反而更加穩固。

梁小冰在Facebook分享結婚照，一臉情深，25年不變。（FB圖片／梁小冰）

兩公婆慶祝結婚25周年。（微博圖片）

So sweet！（微博圖片）