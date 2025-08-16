專訪｜張與辰曾被呃錢聲音損壞患抑鬱　感自責撞牆：我會傷害自己

TVB舉辦的《中年好聲音》系列捧紅不少有夢想的中年人，其中一位就是現年39歲來自馬來西亞的張與辰。而在成名背後他人生經歷了許多跌宕起伏，幸得「上帝」的引領，帶他慢慢前行走出黑暗，有幸地《香港01》與他有約，聆聽着他人生不同階段的故事。



張與辰在成名背後經歷了許多跌宕起伏的故事。（葉志明攝）

打算放棄音樂明年回馬來西亞

在參加《中年好聲音3》（《中3》）之前，張與辰其實早已在馬來西亞出道，及後將重心轉移台灣發展，可惜星途始終未如理想，並一度想放棄音樂，計劃在2026年回去馬來西亞。剛好在想放棄的時候TVB推出《中3》為他黑暗的星途突然燃亮希望，他表示：「本身打算2026要放棄不做音樂了，將所有專注力放在服侍上帝這個工作上，我朋友傳訊息問我《中3》開始招募要不要來玩一下，我說想一下，其實他已經給我表格了，最後一天截止的時候，他傳訊息問我其實你填好表格了沒？我說還沒有，那你快點填吧！」因為朋友的推動，使他最終報名參加比賽。

因為朋友的推動，使他報名參加《中年好聲音3》。（影片截圖）

「上帝」帶領着張與辰參加《中3》比賽，繼而再為他排除其他障礙，好讓他專心參加比賽，他揚言：「我明明在台北已安排好工作，接了連續五場我需要幫其他歌手做音樂會的總監，五場的門票已經賣完了，但過後無端端這位歌手中了covid，就算康復了也沒辦法唱歌，要暫停今年不做（音樂會），所以變成那一段時間我空了下來，剛好那一段時間就是比賽（《中年3》）的時間，而已預定好要監製的歌手，自己換時間，全部要錄音的那一天，所有時間都空了下來，所以變得好神奇，我相信這一場比賽真的是上帝的安排。」

張與辰揚言能參加比賽是上帝的安排。（葉志明攝）

名次不重要最重要是往後的路

在《中3》的比賽過程中，張與辰過五關斬六將，憑着獨特的聲線感染不少觀眾，令其人氣急升，甚至乎被看好是冠軍大熱人馬。然而，在決賽中他不敵黃博屈居亞軍，雖然有許多人替他不值，但他認為有獎拿已經很心滿意足：「我覺得可以拿獎已經對我來說是很大的獎勵。所以黃博拿冠軍也好，劉洋拿冠軍也好 ，我拿冠軍也好，只是比賽的一個過程，但是後面的路才是最重要的。」揚言當時的目標並不是要拿獎，而是要在舞台上能展現多套漂亮的歌服就已經足夠，自認是愛漂亮的男生。

張與辰最終屈居亞軍。（影片截圖）

2015年低潮期

筆者相信人生並沒有十全十美的事情，只要是人肯定有遇過低潮的時候，而在2015年就是張與辰的黑暗時期，因為工作上的不順、聲音壞掉、被騙錢等等，使他患上嚴重的抑鬱症，他回憶着表示：「那段時間其實很辛苦，再加上身體不好，我聲音唱壞了，弄得整個人很頹廢，我要唱歌唱不了，因為我沒有聲音（沙啞）說話很辛苦，所以變成唱歌也唱不了，錢也給人欺騙了，沒有錢交房租也成問題。」而這一切都發生在台灣發展期間。

2015年是張與辰的低潮期。（葉志明攝）

續問到到底給騙了多少錢的時候，他表示當時是有關負責人將已傾談好的多場演唱會，已簽好的電影約、專輯代言等等，把接近2億人民幣捲走了，而這件事當然最後交由公司處理，而在那個時候他收入不多，甚至要自掏腰包貼錢生活。而他最悽慘的時候，銀行戶口連一百元也沒有：「最慘按不了錢，（一百元也沒有？）真的沒有。」

2015年還患上抑鬱症。（葉志明攝）

患抑鬱症生不如死

面對着事業的不順，在那個時候（2015年）他患上了嚴重的抑鬱症，筆者問到當時是如何發覺或有甚麼症狀覺得自己生病時，他就表示：「我覺得是會傷害自己，會發脾氣，會覺得很自責不滿，對世界、社會、人不滿，有時候會無緣無故想發脾氣，會揣牆用頭撞牆。」最終需看醫生治療以及「上帝」的幫助，令他重新振作。

患上抑鬱症生不如死。（葉志明攝）

在抑鬱症發病時期間，他需靠吃安眠藥、鎮定劑，但亦難以解決他的病徵：「那段期間的我是最辛苦及不像一個人，因為我已經吃藥吃到，我吃安眠藥也睡不了，之後我就斷片了，我就開始傳訊息、打電話，到我第二天起床的時候，我到底說了甚麼呢？所以整個人不知道自己在做甚麼。那段期間是最痛苦的。」同時在這段期間，有幾個貴人出現幫他一把，給予他鼓勵，令他好好地去調理自己的聲音，慢慢地回復精神狀態，重新站起來做回一個人。

當時，張與辰花了半年時間醫治抑鬱症，問到現時康復了嗎？他二話不說：「ok 的，（還要不要看醫生？）沒有再看醫生了。」而筆者亦相信，他口中的幾個貴人出現一定是「上帝」安派的，經歷了苦難之後，美好的未來始終會出現的，而2025年就是他美好未來的起點。

因為有「上帝」的幫助，令他重新振作。（葉志明攝）

筆者後話：

在受訪時張與辰有問必答，是一位能坦然面對過去的真誠之人。聆聽着他娓娓道來人生事時，大家好像朋友般舒服傾談，老實說筆者聆聽着他講患病期間的經歷，是多麼心疼着他，所幸「上帝」沒有放棄這個男孩，為他打開另一扇窗，今年39歲才是真正的開始吧！加油！