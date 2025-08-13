前TVB上位小花被捕獲竟「走曬樣」　初出道曾被喝令出馬路邊食飯

現年30歲的前TVB上位小花江嘉敏，今年二月約滿離巢無綫，鼓起勇氣決心跳出舒適圈。離開TVB後，江嘉敏不愁工作，且自由度更加大，繼早前客串演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》，稍後又會到內地拍劇，可謂「錢」途無限。同時，活躍社交平台的她，不時大派福利，日前一輯泳衣照更是讓網民看到流鼻血。不過近日她被野生捕獲時竟被指「走曬樣」，照片隨即引起熱議。

江嘉敏坦言要跳出舒適圈的確需要很大勇氣。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB後不愁沒工作。（IG@kaman_kong）

早前客串演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》。（IG@kaman_kong）

江嘉敏到HOY TV擔任節目主持。（葉志明攝）

有網民近日在社交平台分享偶遇江嘉敏的照片，並寫道：「今天偶遇了一個演員好久沒拍戲，一時想不起叫什麼，她趕時間走沒問到。」雖然趕時間，江嘉敏仍與網民合照，非常友善，但照片中的她竟「走曬樣」，容貌與過往螢幕形象非常大出入，引來部分網友留言：「怎麼唔同咗樣」、「成個林欣彤咁款喔」。

有網民近日在社交平台分享偶遇江嘉敏的照片，但照片中的江嘉敏竟「走曬樣」。（小紅書）

網民貼出同日與江嘉敏的合照，力證對方沒變樣。（小紅書）

不過也有網民力撐，分享自己同日與江嘉敏的合照，力證對方沒變樣，指博主手機應該美顏得太厲害所致。博主也承認有開一點一點美顏功能，加上拍攝角度不好形成「死亡頂光」，才導致效果失真，「我拍的角度加燈光不好搞到好多人說不像看不出」，博主說本來想換個位置再拍，可惜對方走了，更大讚江嘉敏真人狀態極佳！

江嘉敏最近在社交平台分享一輯性感泳衣照。（IG@kaman_kong）

回復自由身後的江嘉敏，事事都要親力親為，幸入行早期曾為自己擔任過經理人，所以都累積到經驗，不過期間都吃過不少苦頭，除了 試過被「拖數」，最深刻被人叫「茄喱啡」，叫她攞個飯盒出馬路邊食。江嘉敏早前接受《香港01》專訪時憶述，有次去做電影「跑龍套」，放飯時便隨便找個位置坐下吃，誰知遇到不友好對待：「對方跟我說，這個位置不是你坐的，我說不好意思、不好意思，然後繼續找其他椅子坐，我是直接被那個人說，你只是『茄哩啡』，你出去馬路吃，然後我就走出門口，看到一班跟我一起工作的同事，坐在馬路旁吃飯，當時還是車來車往。我不明白大家都是人，為什麼要用這語氣。」回想這段經歷，江嘉敏依然眼濕濕，直言：「真的很慘」。

