黃明德麥當勞生日會切「說謊」蛋糕　現場「食自己」全場笑爆

Fans就玩食字訂製一個雪芳蛋糕，上面有Dark的糖漿肖像及沙排裝飾（官方提供）

唱作歌手黃明德（Dark）日前迎來22歲生日，一班Fans特別於麥當勞為他搞了一個「漢堡神偷」主題生日會，還送上一個超搞鬼的「說謊（雪芳）」蛋糕，全場笑到碌地！今次是Dark人生第一次於麥當勞開生日會，玩到high爆之餘，經過今次生日會，Dark自言對麥當勞的角色名稱一清二楚，絕對是「漢堡專家」。

唱作歌手黃明德（Dark）日前迎來22歲生日，一班Fans特別於麥當勞為他搞了一個「漢堡神偷」主題生日會（官方提供）

Dark自爆其實十分渴望於麥當勞開生日會，不過之後又怕醜地說：「未算係夢想，但一直都想試吓！之前有首歌叫《只想和你吃漢堡》，啲Fans覺得好代表到我，Fans Club就好好book咗麥當勞幫我搞生日會。」至於將主題定為「漢堡神偷」，Dark搞笑地說：「我首歌叫《只想和你吃漢堡》，佢哋就覺得漢堡神偷有『漢堡』呢兩個字，同埋可能佢哋覺得似我個樣啩，咁就揀咗做主題。」

Dark自爆其實十分渴望於麥當勞開生日會（官方提供）

今次生日會最搶鏡的，絕對係Fans精心準備嘅「說謊（雪芳）」蛋糕！原來Dark早前推出新歌《大鬧說謊城》，Fans就玩食字訂製一個雪芳蛋糕，上面有Dark的糖漿肖像及沙排裝飾，Details位滿分！Dark見到即時O晒嘴，「最難忘、最驚喜係收到fans送俾我嘅蛋糕，首先個蛋糕好大嚿！同埋上面係有我個樣喺度，我個樣係一塊食得嘅糖漿牌，又有沙排，因為我最近打沙排。」切蛋糕時，Dark一口咬甩自己個頭，引來全場大笑。

切蛋糕時，Dark一口咬甩自己個頭，引來全場大笑（官方提供）

生日會上，Dark跟Fans玩遊戲玩到癲，更豪言對麥當勞的角色名瞭如指掌，「以前只識漢堡神偷，而家連小飛飛、滑嘟嘟都記埋！」問到生日願望，Dark大吉利是得來又「超務實」：「希望我可以過到下一個生日，就已經非常之開心。」