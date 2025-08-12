瓊瑤劇美男睇謝霆鋒個唱疑腎上腺素飆升　匪夷所思舉動被斥蹭熱度

現年63歲的馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一美男，早年憑《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列等劇紅遍兩岸三地，他也演出過多套膾炙人口的經典劇集，如《倚天屠龍記》、《新龍門客棧》及《再見豔陽天》等，至今仍令不少劇迷難忘。近年馬景濤主力在內地發展，並活躍於內地影音平台，除了與網民分享日常生活以及昔日拍戲趣事之外，更瞓身投入直播帶貨行列，早前他曾於直播期間突然在台上暈倒，後又因在一場直播中大跳抖音舞《大展鴻圖》被嘲似做復康操，而近日，他在謝霆鋒演唱會上一個匪夷所思的舉動，再引起爭議。

日前謝霆鋒在杭州舉行演唱會，不少歌手藝人入場支持，當中近年長駐內地發展的馬景濤也是座上客，據指他是陪女朋友去看。這位「瓊瑤劇集第一美男」人氣極高，雖然戴上Cap帽，但一入場即被觀眾認出引起轟動，而馬景濤似乎被網民的熱情搞到腎上腺素飆升，不僅向歡呼的觀眾豎起大拇指，又咆哮帝上身，帶動觀眾大喊：「為謝霆鋒加油」，整個畫面猶如領導人喊話一樣，頓時成為主角。

雖然馬景濤一心搞搞氣氛，為謝霆鋒演唱會加油，但有網民卻覺得他的舉動匪夷所思，質疑他：「蹭熱度」、「蹭流量」、「能蹭一點就蹭一點唄」，甚至調侃他：「老馬最近戲好多」、「小心又暈過去了」。不過也有網民力撐馬景濤，指對方也曾是電視劇頂流，而且這樣為表演者「打Call」，是一位好前輩。

