TVB御用反派內地食糖水被當面粗口問候　年輕時拍3級片獲母親力撐

現年61歲的林偉，入行近40年，拍過無數電影和電視劇，以演黑幫大哥的角色入屋，有「御用反派」稱號，當中以《雷霆掃毒》「姜志雄」、《使徒行者》系列「猜Fing」以及《反黑英雄》「黑幫老大登龍」最深入民心。近年除了拍劇外，林偉更進軍飲食業，在上海經營自家小酒館，榮升做老闆；閒時他會拍攝「探店」影片，周圍搵「食」，不過近日他到訪順德一間糖水舖幫襯時，竟遭當面粗口「問候」。

林偉在《使徒行者》飾演「猜Fing」深入民心，一打十畫面成為佳話，他直認欣慰，至少這角色挈他在內地發展，而他連小紅書的用戶名都改成「猜Fing」。

近年除了拍劇外，林偉更進軍飲食業，在上海經營自家小酒館。

林偉私下有情有義，向秦煌等雪中送炭。

模特兒出身的林偉，至今仍寶刀未老，擺甫士好有型！

近日，林偉在社交平台分享「探店」影片，他走到一間「特色」糖水舖門前，阿姐問他是不是來吃東西，林偉點了鋪頭最出名的芝麻糊，並說：「唔係嚟食嘢嚟做咩啊？」，豈料阿姐突然爆粗，大玩數字「6」和「9」的諧音：「食嘢就坐啦XX」，讓林偉當堂嚇一嚇，其後阿姐送餐時，林偉叫對方「贈多兩句」，阿姐再出招：「贈XX」，林偉尷尬回應：「我有喇，唔使贈了，我有自己有。」場面搞笑。

林偉幫襯糖水給阿姐「問候」。（抖音截圖）

林偉當堂嚇一嚇！（抖音截圖）

阿姐再出招！（抖音截圖）

搞到林偉勁尷尬！（抖音截圖）

據網民所指，這位阿姐其實是糖水鋪的老闆娘，以操得一口流利廣東話粗口聞名，尤其擅長將數字「6」、「9」諧音融入說話中，玩得出神入化，因而成為網紅店，不少人慕名來給阿姐「問候」。

此外，網民亦大讚林偉雖然年過60歲，但身型依然fit爆。其實林偉非常注重身形管理，經常打拳運動，年輕時外型討好，除了獲廣告商青睞，連三級片都找他出演，導演朱家宏更向他提出一個邀請，「佢話我唔係搵你拍廣告，係搵你拍三級片。」那時期香港有很多三級片，卡士也不差，林偉首次演出就跟童鈴做對手，接著還有李麗珍，問到有沒有什麼心理關卡要衝破，他指那時年輕、又不多人認識，根本冇考慮太多，「佢同我講部戲唔係拍鹹濕，有幾十組戲，要拍兩個幾月，唔係亂拍㗎，我第一部三級片就叫《太太的情人》，我記得反應唔錯，冇乜Cast，個票房都6、700萬，嗰陣時係好犀利。我知道呢個片仲攞咗去理工學院做燈光攝影教材，啲Love Scene打燈好花時間。」尺度方面，林偉需要露股，而女主角則要全裸，但並沒有「進入」的環節。不過林偉只拍過兩、三部三級片就沒有再拍，他機緣巧合下去了無綫拍《都市童話》，「我自己話唔拍三級片嘅，你嗰頭喺電視做個純潔小男孩，一陣間套戲上畫又露屁股，冇理由㗎嘛。」

林偉首次接拍三級片，是與童鈴的《太太的情人》，他說對方指明找自己，應該是因為本身兩人認識，童鈴信得過他不會博懵。

林偉說母親教識自己老實、乾淨，至少母親整輩子名聲都是好，亦冇偷呃拐騙。

想當初拍三級片，林偉說左鄰右里當然多意見，但母親採取的是「點都唔可以輸個勢！」的態度，「我媽咪從來一句都冇鬧過我，佢同人講：『賺錢吖嘛！唔係點呀！唔使食？』人哋話你個仔冇用，你唔可以話『係呀，我個仔真係冇用』，佢係主動話：『關你咩事呀？又唔係你個仔！』