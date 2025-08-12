凡人修仙傳｜楊洋情陷仙界　再現《神鵰俠侶》玉女心經經典一幕？

由楊洋獨挑大樑的古裝仙俠劇《凡人修仙傳》正在亞洲各地熱播，該劇改編自忘語的同名小說，講述主角韓立從一個普通的山村少年，經歷重重磨難，逐步踏上修仙之路的故事。除了精彩的修仙冒險和震撼的視覺特效外，劇中韓立周旋在芸芸仙界美女之中，複雜而深刻的感情線也成為觀眾熱議的焦點，到底韓立終將情歸何處？觀眾記得到Viu親自見證！

《凡人仙修傳》已於Viu上架。

《凡人仙修傳》CG特效非常出色。

韓立（楊洋飾）與南宮婉（金晨飾）的感情線是劇中最為動人的部分之一。兩人相識於人界，南宮婉的美貌與氣質深深吸引韓立，共同經歷的生死考驗更是讓他們的感情迅速升溫！可是由於宗門立場和修為差距，兩人不得不多次分離；直至他們踏入充滿危險卻又埋藏珍異藥草的血色禁地時，南宮婉為了取出妖獸墨蛟體內的靈丹意外捏破其「淫囊」，隨即於引發春藥效應，使二人情不自禁發生關係，就此結下不解之緣！雖然雙修場景絕無大膽意識，但是不少觀眾對於這一情節尤其心動，大讚畫面唯美猶如《神鵰俠侶》楊過小龍女修練玉女心經一幕！原著中韓立耗費百年時間到人類駐地以外的地方尋找南宮婉，女方亦選擇成為韓立的道侶，此後兩人攜手面對修仙路上的種種挑戰。

南宮婉（金晨飾）

南宮婉（金晨飾）醒來後感到尷尬。

墨彩環（趙晴飾）是韓立的初戀，韓立離開墨家後，兩人在燕家堡重逢；縱使墨彩環認清了自己的心意並向韓立表白，但韓立卻以仙凡殊途為由拒絕了她的愛意，但是女方選擇默默守護，甚至不惜偷拿自己的嫁妝暖陽寶玉為韓立解毒，足見墨彩環用情之深。

韓立（楊洋飾）

陳巧倩（趙小棠飾）

除了南宮婉和墨彩環，韓立與董萱兒（金佳悅飾）、陳巧倩（趙小棠飾）之間也存在著複雜的情感糾葛。董萱兒天生媚體，無論人或動物都會受她魅力影響，唯獨韓立強烈抵抗，讓她對他更感興趣，更不時主動出擊逗弄韓立，不過二人更像是兄妹關係；而韓立師姐陳巧倩則因為被逼下嫁奸人，還差點被對方強姦殺害，幸得韓立及時阻止，為了遠離麻煩，韓立給她忘塵丹讓她遺忘一切，陳師姐卻內心惦記著他，最終感情無疾而終。

韓立（楊洋飾）和墨彩環（趙晴飾）

韓立（楊洋飾）與南宮婉（金晨飾）被淫囊影響發生關係。

《凡人修仙傳》的對打場景亦引發了觀眾熱烈討論！網友指楊洋與怪獸對戰場景，整體CG特技畫面流暢華麗，誇讚完美還原小說、動畫中的打鬥場景，完全是視覺盛宴，亦有人大讚劇中的打鬥場面甚有打機的既視感；近日更有不少日漫迷直指該劇的打鬥場面媲美爆紅動畫《我獨自升級》：「主角的升級概念很相似」、「廢柴變強者令人痛快」、「難怪覺得熟口熟面」、「完全是燒錢的概念」！

韓立（楊洋飾）與南宮婉（金晨飾）夢中相擁

韓立（楊洋飾）與南宮婉（金晨飾）雙修畫面唯美。.