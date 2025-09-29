《觸電》羅浩銘專訪｜故事曾被否決　古天樂定下四大原則寫劇本

對於羅浩銘，今年絕對是豐收的一年，於書展推出首本圖文小說《超人852》，更在電影《觸電》擔任多個工作崗位，電影上映後在網上大獲好評，成功由一位動作演員，進化成多功能藝人。羅浩銘由2011年出道，不經不覺已經在演藝圈經歷了14個年頭，由TVB到走入電影再成為如今的創作者，一路走來都不容易。

一切都要由他入行前開始講起。

羅浩銘在《觸電》擔任多個工作崗位。（《觸電》電影劇照）

比賽前爸爸病重卻獲鼓勵

2007年，羅浩銘活躍於加拿大的武術運動，並參加了成龍舉辦的「龍的傳人」全球招募比賽，贏得了加拿大代表資格，獲得前往北京參賽的機會。正當他準備啟程時，父親卻被診斷出癌症。「我全職照顧佢，陪佢去醫院做化療、做檢查。後來比賽單位通知我必須起程，但我推辭了。」

「其實我爸爸由細到大，對我將來做啲咩，冇一個好明確嘅指引。佢第一個要求，就係你一定要讀完大學先。」他回憶道。父親雖然讀書不多，但非常敬佩受過高等教育的人。儘管他自認讀書成績平平，尤其是數學和理科，但為了不讓父親失望，他努力攻讀犯罪學（Criminology），最終成功進入大學。「我爸爸當時好開心，連最讀唔到書嘅個仔都入咗大學，佢終於放低心頭大石。」

當年參加比賽的羅浩銘。(受訪者提供)

然而，父親在病榻上的一番話改變了他的決定。「佢話：『你留喺度都幫唔到㗎啦，醫生都幫唔到。你去係一個機會，留喺度就係雙輸。』」父親鼓勵他把握機會，為家人爭光。他含淚答應，但就在出發前兩天，父親離世了。「我陪佢到最後一刻，送佢走嘅時候，我攬住佢……呢個承諾，我永遠記得。」

羅浩銘和他的父親。（受訪者提供）

比賽遇挫折回港由臨時演員做起

帶著悲痛，他前往北京參賽，從全球300多名高手中脫穎而出，晉級最後16強，卻因國語不流利而被淘汰。「功敗垂成，但我諗，如果我真係唔得，點會走到16強？」這次經歷讓他更堅信自己的能力。回到香港後，他從臨時演員做起，每日薪酬僅三四百元。憑著努力，他逐漸從武師轉型為幕前演員，並在2011年加入TVB，正式開啟演藝生涯。

羅浩銘回港由臨時演員做起。（梁碧玲攝）

父親的離世讓他深刻體會到親情的可貴。「即使過咗廿年，冇一日我唔會諗起佢。我做危險動作前，都會同佢講：『老爸，保佑我。』」父親生前常教導他「行多一步」，這成為他的人生信條。「無論拍戲定練武，我都會預先準備，諗多一步，咁先可以比人快一步。」

從武術選手到演員，從加拿大到香港，他的每一步都充滿挑戰，但也因父親的愛與教誨而走得堅定。「佢離開咗，但好似從未離開過。我嘅人生，就係用佢教我嘅方法，一步一步行出嚟。」這份父子情與堅持，正是他最動人的故事。

離開TVB

「TVB真係一個少林寺，」他笑著說。在TVB的十年間，他從臨時演員做起，逐漸成為觀眾熟悉的「御用警察」或「江湖打手」。雖然角色類型固定，但他坦言這段經歷讓他學會了快速適應：「TVB冇人會逐個教你，你唔ready，導演就直接cut你對白。呢種環境逼你成長。」

羅浩銘加入TVB成為「御用警察」或「江湖打手」。（螢幕截圖）

他回憶，TVB的高壓節奏讓他練就了「全能技能」：從古裝步法到即興表演，甚至飲食節目中「扮開心食到飽」的演技。「你唔可以話唔做，因為公司需要你。但呢啲經歷令我而家拍戲時，咩環境都難唔到我。」然而，重複的角色逐漸讓他感到局限。「做完警察又做江湖打手，套衫都未換，下一套已經要著返。我開始問自己：係咪一輩子都做呢啲？」

2018年，他受到一位業內前輩的啟發，開始嘗試編劇創作。「佢話：『與其等機會，不如自己創造機會。』」他花了兩年時間，寫了十幾個劇本，經歷無數次修改和被拒，最終在2019年完成了一個動作題材的原創故事。「由寫英文劇本開始，到學識用中文創作，呢段路好難，但好值得。」

除了動作了得，羅浩銘亦開始創作。（梁碧玲攝）

2021年，他決定不再與TVB續約。「公司挽留我，甚至加人工，但我需要新挑戰。」他坦言，離開穩定的收入並不容易，但為了突破角色框架，他選擇投身電影圈，專注動作設計和幕後創作。「而家我可以將動作同演戲結合，帶更多可能性畀觀眾。」 儘管離開TVB，他仍與舊東家保持合作，例如為劇集擔任動作設計。「我感恩TVB教識我嘅嘢，但人生唔可以停留喺一個位置。」

古天樂定下四大原則寫劇本

羅浩銘的轉捩點，始於2018年。當時，他仍是TVB的合約藝人，在一場飯局上，天下一電影創辦人古天樂向旗下所有藝人提出了一個建議：「我鼓勵你哋全部人自己去創作你哋嘅故事，唔好成日等機會，等有好角色畀你。」這個提議在羅浩銘心中埋下了創作的種子。古老闆隨即提出了極具挑戰性的四個要求：第一，電影投資不能太高；第二，必須包含動作元素；第三，要傳遞正面訊息；第四，也是最關鍵的一點，「你要說服到我，點解觀眾要畀同一個價錢，唔睇荷里活幾億嘅西片，要去睇呢套戲？」

羅浩銘與老闆古天樂。

在創作過程中，古老闆給了嚴格而專業的指導。但他並未因此氣餒，反而更敬佩古老闆的認真。「佢唔會攞咗個故事之後唔答你，佢會親自答你，你呢度點點點唔好、同邊度嘅太相似、呢套拍得太貴……佢係睇晒嘅，你邊句寫咗錯字佢都睇到。」在創作過程中，古老闆給予了嚴格而專業的指導。「我寫咗十幾個故事，每次被拒佢都會親自俾feedback，連錯字都睇到。有次我個電競題材故事被拒，幾個月後修改再交，佢話：『你改完之後又好咗喎，可唔可以再好啲？』」

《觸電》的誕生

在十幾次嘗試後，一個關於電競的題材最初也被否決。但羅浩銘始終認為這個故事潛力無限，幾個月後，他修改了劇本，再次呈上。「咦，你改完之後又好咗喎，」老闆的反應給了他莫大的鼓勵，「但可唔可以再好啲呢？呢條線好弱喎。」

在反覆的修改與打磨後，這個名為《觸電》的劇本終於在2019年年尾獲得了「通行證」。隨後，監製找來了兩位女編劇和導演，與羅浩銘組成了「四人麻將台」，花了整整兩年時間，將劇本一字一句地「摸」出來。期間更經歷了疫情最嚴峻的時期，團隊只能透過視像會議，在虛擬空間裡碰撞思維火花。

《觸電》就此誕生。（梁碧玲攝）

對於從未受過正統編劇訓練的羅浩銘而言，這是一個從零開始的學習過程。「我而家睇返自己寫啲嘢，好green，好小學。」他笑言自己是透過上網搜尋「How to write a script」，從摸索故事大綱（synopsis）開始的。最初甚至因為覺得寫英文比中文順暢，而用英文撰寫初稿。這段經歷讓他深刻體會到編劇的難處，理解了為何有時劇本中的某些角色線會變得薄弱，也學會了如何避免用「巧合」來推動劇情，力求故事的合理與深度。

古天樂記性好得恐怖

談及古天樂，羅浩銘的語氣中充滿了敬佩與感激。他形容老闆是一位凡事親力親為、極度上心的人，其記憶力更是達到了「恐怖」的程度。「你幾個（月）之後問返佢，佢真係記得你講啲咩嘢。半年後佢同我哋講返，都話『你有冇聽我嗰陣時個意見呀？』我諗你仲記得你講過？我都唔記得你講過！」

羅浩銘好感激古老闆。（梁碧玲攝）

在工作上，老闆要求嚴格，對每個崗位都瞭解透徹，關心整個團隊的協作。但在私底下，他卻是一個非常親和的人。羅浩銘分享了一則趣事：一次煞科宴上，同場的龍虎武師們很想和老闆合照，卻又敬畏地不敢開口。古老闆敏銳地察覺到他們「欲言又止」，主動開口道：「你係咪有啲咩想問我呀？」一句話打破了僵局，讓大家留下了珍貴的合影。

而在眾多回憶中，最讓羅浩銘感動的，是發生在十年前的那個生日。2015年，在拍攝電影《危城》期間，他迎來了生日。個性低調的他本只打算和幾位好友簡單吃飯，沒想到消息傳到了老闆耳中。收工時，老闆親自走過來問：「你今日生日咩？同你食飯好唔好？」

羅浩銘在拍攝電影《危城》期間，他迎來了生日。（電影公司提供）

這個突如其來的邀請讓羅浩銘受寵若驚，當時他甚至還未正式簽約成為旗下藝人。那一晚，老闆與他聊了很多，分享了許多往事，讓他感受到前所未有的溫暖與重視。「嗰陣時個好magical經歷，原來佢個人咁無架子，原來佢會care身邊啲人。」飯後，古老闆給了他一封利是，「到而家都未拆，因為太有紀念價值，所以一直都擺喺衣櫃某個地方。」