趙露思直播忘記關煤氣險釀意外　幸獲網民提醒：你們救了我

內地人氣小花趙露思與經紀公司「銀河酷娛」的紛爭持續燃燒，對於她在直播中指控曾遭公司不公平對待等事，對方至今目前仍在冷處理，所以在近日的直播中她就公開要求與公司高層對話，諷刺公司就是想等拿解約金，事件再次成為熱門話題。

趙露思最近同經紀公司撕破臉。（趙露思微博圖片）

早已與公司撕破臉的趙露思，與公司的合約糾紛至今還未得以解決，完全沒有半個人與她聯繫，所以她亦不忍公開向「銀河酷娛」喊話，要求連線對話：「我堂堂正正天天開直播說你（公司），半天也不回個話，你也不回個信息，你還到處說我。你跟我連線唄，實在不行咱們連線，打PK咱們倆。」

趙露思公開向公司喊話。（影片截圖）

公司至今仍冷處理的行為，讓趙露思諷刺對方就是等拿解約金：「你（公司）就是等着我解約金，也可以啊！那我先把你駡爽了吧，你這錢我不能白給你吧，這錢起碼我得心裡這口氣先出去吧，這8個月！」據指她與經紀公司還有4年的合約，若單方面解約，違約金預估高達4億人民幣，相當之高。

趙露思與公司的合約糾紛至今還未得以解決。（趙露思微博圖片）

另外，在直播中她還大展廚藝，但似乎與粉絲互動太過投入的關係，她竟然忘記關掉身後的煤氣，所幸得到網民的提醒，發現煤氣在響，她才急急轉身關掉煤氣，並驚魂未定地表示：「哇！你們救了我，因為我真的沒有關煤氣。」所幸沒有釀成意外。

趙露思幾乎天天開直播。（影片截圖）