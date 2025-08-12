女團Idol Girls首個簽見會獲逾300粉絲冒雨支持　一期生即將出道

女團「偶像女生」Idol Girls一期生早前現身荃灣，舉行《偶像女生見面會及首個簽名會》，與粉絲近距離互動，及進行首個專屬她們的應援卡簽名會，當日獲得超過二百名粉絲排隊簽名，三百餘名粉絲在場支持，更有一班粉絲早上５時已到場排隊以表支持，對於仍未出道的25位練習生來說，打了一支正式出道的強心針。

(左起)小倬、Anesa、Elva 等為粉絲簽名

（左起）圈圈、Una、Kathy及Wingy收粉絲禮物

(左起)Helen,Cindy, 夢月, 家鑾簽名時合照

Idol Girls Face2Face 全港巡迴最終章】登陸荃新天地

活動正準備就緒，突然落下大雨，但無減粉絲們的熱情。幸好天公做美，當25位成員抵達會場時，大雨停止，粉絲及工作人員也即時準備就緒。眾成員特別為是次活動排練全新曲目，演唱重新編曲的經典廣東歌《數字人生》、《凡星》，反應熱烈下，再加唱《問我》，25位女生在台上，落力賣唱，獲台下數百粉絲掌聲鼓勵！表演過後，眾成員便開始簽名會，為粉絲們逐一簽名及拍照，場面極為墟冚！

25位偶像女生以全新造型在簽名會前合照

小卓拿著應援卡給粉絲拍照留念

粉絲與夢月的合照

演出過後，女團總策劃人Bert Liu（亞拔）宣佈偶像女生一期生將會很快正式出道，並正密鑼緊鼓籌備首個專場表演，會為粉絲們帶來無限驚喜。一期生隊長Cindy表示：「公司由我哋記者會公佈練習生名單至今，已安排密集式唱歌及跳舞訓練，我哋２５位女生之間已經好有默契，仲會互相支持同提點，有時演出成功又會好興奮咁攬住一齊歡呼！好開心依家越來越多不同嘅大型活動邀請我哋參與演出，俾我哋累積更多舞台嘅經驗，今次係我哋首個新表演項目同簽名會，見到大家一早到場，又突然落咁大場雨仲留低排隊支持我哋偶像女生，確實好感動，真係有啲眼濕濕，好好彩我哋到達現場就即刻停雨，可以繼續同各位粉絲表演同互動，超級Lucky(幸運），希望响未來嘅日子有更多Lucky（幸運)！我哋會繼續密集式訓練為出道作好準備！」

偶像女生企劃人阿Bert 正式宣佈一期生將會備戰出道 並正籌備首場專場表演

偶像女生與現場３００多名觀眾合照

唱歌表演左起Anesa, 小倬, 家鑾, 夢月, Cindy, Helen

偶像女生當中一練習生成員Alice，獲得全港舞蹈大賽Ｋ-Pop組冠軍感受，Alice稱：「好開心奪得冠軍，多謝大家同一班隊友嘅支持。」當問及對於簽名會嘅感受，她續稱:「今日辛苦咁多粉絲落咁大雨都無離開，等待我咃嚟到現場，當簽名嘅時候拎到張應援卡嘅時候，發現喺濕立立，都感受到粉絲們剛剛嘅狼狽，充心多謝大家嘅耐心支持。」日前剛生日的另一練習生圈圈則表示：「收到絲粉嘅生日祝福、禮物、蛋糕以及花，超級受寵若驚，收到滿滿嘅愛意同支持，好多謝大家！」

圈圈收到粉絲送上一束大花及蛋糕驚喜,現場其他粉絲及女生大叫結婚,現場十分攪笑

超過200多名粉絲親臨冒雨排隊實況

Anna 及 Alice 給粉絲照相