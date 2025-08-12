梁靖琪靠網台主持發掘新興趣 因外遊錯過睇GD：想睇BIG FOUR多啲

Toby梁靖琪近年開始主持網台「SpotiTalk」，今午她出席記者會時，表示現時拍攝工作不多，網台出現令她多了一個嘗試機會，又慶幸暫時未需出動人情卡，每位嘉賓都十分仗義。不過最好笑是中文程度十分有限的她，有時並不明白嘉賓說什麼，連教仔都開始有困難。「要教佢寫句子就有難度，我會影完再Google 翻譯、或者問媽媽、家姐睇，所以有段時間我係有喊，之前仲呃到佢，但而家好似開始知道我唔識睇，我都認嘅，見到佢一有中文功課我好崩潰。」

梁靖琪的網台節目請來連詩雅任嘉賓。（葉志明攝）

Toby日前為爸爸梁家樹慶祝生日，她指由於家姐有3位兒子，再加上自己兩位兒子，爸爸平時會嫌吵，而選擇留在屋企食飯。Toby透露仔仔準備升讀小一，幸好能入讀心儀學校。

連詩雅表示囡囡踏入一歲後，近幾星期開始有小情緒，自己亦在適應中。（葉志明攝）

提到小朋友放暑假，Toby先帶囝囝去馬來西亞，日前又舉家到珠海，囝囝表示十分滿意，問到是否因為要陪囝囝放電，所以日前未有跟隨好姐妹一齊睇G-Dragon香港演唱會，她說：「我唔喺香港，所以讓咗張飛畀家姐，其實阿佘同文女（文頌嫻）好鍾意，所以佢哋特登去睇，都多謝阿佘，可以安排到飛。」比起GD，Toby 表示更想睇BIG FOUR。