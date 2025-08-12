葉念琛大讚許志安係真正享受舞台：相信用心修補總勝過無情放棄

鬼才導演葉念琛最近就動作多多，除了推出小說《情敵》外，亦正在籌備舞台劇《鱷魚之吻》，還有為陳山聰的演唱會擔任製作人，上星期葉導更宣布把《情敵》推出殺入短劇市場。葉導正在繁忙之際都不忘在社交平台上分享對娛圈的看法，今日（12日）他繼續在社交平台分享了日前對Big Four演唱會的一些意見，他文中大讚許志安「不是為了贖罪而來」，而是真的享受舞台。

葉念琛大讚許志安全文：

這幾年，許志安不斷在試水溫，他有出新歌，上節目，做專訪。Sammi 上次開 show 搵佢合唱，到今次 Big 4 演唱會，3個兄弟拉佢出嚟踩上紅館齊上齊落！願意幫佢嘅人義無反顧，當然最後都要睇佢表現！ 如果佢係爛泥，點撐點幫都可以扶唔上壁，因為他一樣可以覺得觀眾唔鍾意自己，走音hea唱之後再瀨三瀨四，今時今日，表演者和觀眾都係情緒主導，睇你表演未必係欣賞你，反而興緻勃勃找你不足挑你骨頭，然後揚揚自得地再出post 打擊你！ 但今次許志安站上舞台，開口嗰一刻，嗰種穩定﹑嗰份情感，你一聽就知佢冇放低做歌手嘅專業！他清楚明白，要留住觀眾，都係要靠真功夫！儘管你想睇我點死，但我就是要你失望！ 當然在這背後，必須要有無比自信，還有付出二百分的努力和準備！ 須知道安仔始終是上一代的歌手，他們新秀出身，唱過酒廊，從無人賞識到一步一步走上紅館，他們行走江湖的座右銘是絕不「揸流攤」，每次演出都當最後一次全力以赴！ 特別是今次，他比所有人更明白，如果佢自己唔ready，唔用實力去說服觀眾，邊個幫都冇用！



當然，我更高興，是3場以來，安仔的演出從來不是為了贖罪而來，他是真的享受這個舞台，珍惜每個來的觀眾！同樣地，今次我諗大家都睇到嘅，係一個抓緊機會，努力用實力去交代嘅歌手回來了！ 我欣賞嘅，唔只係佢唱得好，而係佢冇浪費人哋俾佢嘅每一個舞台！每一番心血！ 我哋要明白安仔真的是上一代的人，所以就算是壞了的人，關係和觀眾緣，他還是相信用心修補總勝過無情放棄！ 正如他在今次演唱會，會唱Sammi那首「我們都是這樣長大的」，因為一步一生，從來不易！他是明白的。

