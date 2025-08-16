「靚仔星二代」直認工作量減少　返part-time幫補：始終都要糊口

TVB劇集《麻雀樂團》日前（12日）舉辦花車巡遊宣傳活動，劇中一班演員都有出席，劇中飾演譚俊彥年輕版的廖家爵接受《香港01》訪問時，表示原來是一次的慶功宴中譚俊彥突然之間提起要找他來做自己的年輕版：「應該唔係真㗎嘛，我自己個諗法就係咁樣啦。咁佢哋到後期係開劇嘅時候，佢哋就真係有WhatsApp我，同我講，嚟緊《麻雀樂團》開啦，嚟緊就諗住搵你做呢個角色咁樣。」於是就成就了他飾演譚俊彥的年輕版。

劇集《麻雀樂團》日前（12日）舉辦花車巡遊宣傳活動。(陳順禎 攝)

劇中飾演譚俊彥年輕版的廖家爵。(陳順禎 攝)

廖家爵去年於台慶獲頒「全台力撐潛質男藝人」獎，被問到奪獎之後工作量有沒有增加時，他就表示：「因為一路隔一段時間有一套，隔一段時間有一套（劇）咁。」廖家爵亦提到因為公司的自家製作減少，所以量是有減少但就繼續有工開。

廖家爵去年於台慶獲頒「全台力撐潛質男藝人」獎，但工作量沒有因此而增加。(陳順禎 攝)

因為工作減少，收入自然會減少，廖家爵表示自己也要做其他工作幫補一下：「始終都要糊口嘅話，就要自己做下其他嘢，返part-time可能返吓餐廳嗰啲。（返得密唔密？）有嘅但係唔算話太多住暫時，會返part-time，因為始終都要糊口，唔使開工嘅時候我就會返，返得幾多得幾多。（咁藝人工作同part-time比例係佔幾多？）都可以講一半一半嘅，自己返工一份，咁公司一份，咁就叫做cover返平時嘅開支又好，可能自己啲洗費。（平時洗費幾多？）大又唔大嘅都係睇餸食飯，自己有幾多食幾多。」