黃庭鋒同郭柏妍復刻得得地常在心借錢橋段：可以還原到神劇好犀利

TVB劇集《麻雀樂團》昨日（12日）舉辦花車巡遊宣傳活動，劇中一班演員都有出席，近日劇情講到郭柏妍因跌爛了其大提琴，要努力賺錢維修，而黃庭鋒深知維修費高昂，故出錢幫郭柏妍。郭柏妍寫了借據予黃庭鋒，並說：「甲方沈家明向乙方程朗借款四萬港元維修大提琴，並承諾於一年後連同五厘利息歸還給乙方，期間，乙方可以差遣甲方做任何事，只要對方力所能及，必定盡心完成，立此為據。」不少網民指這橋段復刻當年的《溏心風暴》得得地（陳豪飾）無條件借錢幫忙常在心（鍾嘉欣飾）。

黃庭鋒及郭柏妍接受《香港01》訪問時表示拍的時候其實完全沒想過，黃庭鋒：「其實係當我同Rosita post咗相之後，發覺好多網民就講返嗰個片段。」郭柏妍則指他們沒特別去復刻：「呢個idea係庭鋒話不如post出嚟，我已經唔記得影咗張咁嘅相，估唔到個反應係咁好。」二人指收到劇本時，沒有參考過《溏心風暴》才拍攝。

雖然網民表示這段很像《溏心風暴》，但二人會否覺得也很像時，黃庭鋒覺得有一點像：「你話橋段上面可能都係類似係咁嘅關係，但係大家sell嘅嘢唔同，譬如我哋係大提琴啦音樂啦。但係我覺得可以還原到一個咁樣嘅神劇，經典劇我覺得係好犀利！」他更大讚網民發現這兩個橋段相似度很棒。

早前黃庭鋒曾提及郭柏妍的「魔音」，她被問到會否覺得為何又要提到「魔音」時，她笑指自己已經很努力練歌：「我真係努力中嘅！」黃庭鋒則解釋：「其實所謂嘅魔音，都係大家即係攞個噱頭，我相信Rosita係進步咗好多。同埋我覺得佢得意嘅地方，就係魔音。」郭柏妍為了之後的Busking很認真的練歌：「希望我改善咗啦，我會好努力去唱嘅。（有去學唱歌嘅？）有去學嘅，但係就努力中，因為而家現階段都學緊好多唔同嘅嘢。」

被問到現今市道低迷，對二人的工作上有沒有影響，黃庭鋒就覺得對整體的藝人都有一定的影響：「因為確實production少咗，咁大家可能冇以前嘅工作機會咁多啦，咁但係而家嚟緊都會有啲劇出，有啲劇會開啦，有啲劇嘅宣傳，咁我覺得呢全部都係工作一part。」而二人亦即將會分別加入劇組繼續拍攝的工作。

