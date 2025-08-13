千億名媛姊妹花睇GD演唱會獲優待惹羨幕　即場反應竟遭網民吐槽

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》香港站尾場演出於日前 (10號) 圓滿舉行，當晚GD以歌曲《Power》及《Home Sweet Home》為演唱會揭幕序幕。開場不久他即用廣東話說「你好」及「好正」，大派心心。他指自己狀態不錯，反指台下粉絲反應不及第一及第二場，要求粉絲給予更多反應，還扮生氣說：「通常最後一場都會是最好反應，但好像不是，（你們）要證明一下」。GD的演唱會除了吸引大批樂迷粉絲撲飛入場支持，不少名人明星都是座上客。

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》香港站昨晚尾場演出圓滿完成。

昨日就有網民於社交網分享了於GD演唱會上偶遇已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與四房千金何超盈的片段，以「賭王千金也扒桿看龍，志龍真的很受富婆喜愛」為標題，發文寫道：「賭王千金何超盈 何超蓮來看權志龍的演唱會，看來我們志龍真的很好呢，他太受千金和富婆的喜歡了，粉絲都是不僅有錢」。片中可見她們兩人站在圍欄最前排位置與GD作近距離接觸，GD邊唱邊走過她們面前，何超蓮表現比較含蓄，何超盈則表現興奮，全程面露燦爛笑容兼舉起手機拍攝GD。有網民就留意到GD在她倆身前停留的時間比較耐，猜想應該GD是知道她倆的豪門千金身份，紛紛表示十分羨慕兩人獲特別待遇。

何超蓮與何超盈睇GD演唱會。(小紅書)

另外有網民竟然吐槽何超蓮說：「還是她姐姐正常點… 出來看偶像就要開心大方 她包袱太重了 放不開」，此評論有6百多個讚，有網民就反駁說：「那有沒有可能人家沒有很喜歡，只是去看了個演唱會嘞哈哈」，獲5百多個讚，隨後也惹來一陣討論。

網民留言。(小紅書)

