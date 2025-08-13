57歲女星自爆婚姻保鮮秘訣要有小心機　不在老公面前換衫保留神秘

台灣女星伊能靜在2015年與男星秦昊結婚，婚後育有女兒小米粒，一家三口相當幸福。然而，在近日的直播中，她就分享曾遭一名年輕女網民公開表示想跟她搶秦昊，並留言「我比你年輕，我覺得我搶得過。」面對挑釁，她就霸氣作出反擊，高情商回應赢得不少網民讚賞。

伊能靜同秦昊在2015年結婚。（伊能靜微博圖片）

伊能靜在直播中透露，有一名女網民表示很喜歡秦昊，表明自覺年輕有優勢，覺得自己能搶得過。對此，她就霸氣作出反擊，認為該女網民可能對人類的情感有一種誤解：「你覺得你現在很年輕，所以你能夠PK一個年紀比你大的女生。我喜歡他的時候，我愛上他的的時候，我陪他從手上沒戲的時候，你就沒愛上他呀！你愛上的是現在他已經在萬人之上的時候，那為甚麼那個時候，你沒愛上他？」強調在秦昊35歲的時候，已經就愛上他了。

伊能靜高情商回應獲得不少網民激讚。（伊能靜微博圖片）

而她亦藉機給予女網民建議：「你應該找一個真正能看到他的閃光點，在所有人還沒看到的時候，你就愛上他的人。」揚言找到一個這樣的人，會很幸福的。

伊能靜透露有多年沒有在秦昊面前換衣服。（伊能靜微博圖片）

伊能靜與秦昊結婚多年，依舊恩愛如初，她亦在近日直播中大方分享婚姻保鮮秘訣，認為當中要有小心機：「只要這個人值得，你的小心機就是你們生活的樂趣。」她透露自己多年來沒有在秦昊面前換過衣服：「13年沒有在秦先生面前換過衣服，我正在換衣服，他走過來，我就說『你不要過來，我在換衣服』，然後他就說『我也是看過的』，然後我就會說，『因為換衣服的時候跟你平常是不一樣的』。」保留一點神秘感，絕對有助維繫感情新鮮度。

伊能靜認為在婚姻當中要有小心機。（微博圖片）