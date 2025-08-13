張敬軒、Tyson Yoshi及Christy婚禮後首次合體　炮製高難度菜式

張敬軒（軒仔）一向與Tyson Yoshi（Tyson）和Christy老友鬼鬼，除了早前與Tyson首次合作推出單曲《By my side》外，亦擔任Tyson於個人演唱會尾場嘉賓，身體力行支持好友。軒仔更遠赴意大利出席Tyson和Christy的婚禮，不但上台獻唱為兩人送上祝福，更協助處理婚禮的大小事務，盡顯體貼暖男風範成為全城熱話。近日，軒仔應Samsung邀請與一對新人再度合體拍攝宣傳片，全程運用配備兩億像素主鏡頭的全新Galaxy Z Fold7拍攝，紀錄一場溫馨又笑料百出的聚會。

張敬軒、Tyson Yoshi及Christy婚禮後首次合體拍攝！

一向細節至上的完美主義者軒仔精心準備親自下廚，千挑萬選下決定為剛從意大利蜜月回來的Tyson及Christy炮製高難度菜式「翠緻鮑魚扒鮮菇」及「幸福椰皇燉桃膠蛋白」，並期待一邊享受極致美食一邊談天說地的休閒時光。但鬼馬Tyson從準備食材到擺盤都有自己獨特一套，偷喝椰水被軒仔拍下「罪證」又大膽豪言Galaxy Z Fold7的兩億像素主鏡頭「連軒仔的幾億也看得清楚」，究竟幫得上忙還是「搞搞震」？

好恩愛！

挑戰製作高難度椰皇甜品。

看見二人雞手鴨腳，軒仔都不禁面有難色，擔心兩人會否越幫越忙。究竟三人在準備晚餐的過程發生了什麼笑料？軒仔精心挑選的菜式、用盡Galaxy Z Fold7多工效能輔助的食譜，Tyson和Christy又能否順利完成？更多婚禮幕後趣事及深情對話足本版即將首次分享！