鍾嘉欣赤裸分享自然分娩經歷　自爆生完大女行動不便︰裂得好犀利

鍾嘉欣近日推出新歌《Believe in Yourself》，受邀到鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》宣傳。訪問中，鍾嘉欣分享了她生三胎的經歷，更坦蕩蕩地講述其自然分娩的過程，自爆生完大女Kelly後曾一度行路不便，直言：「因為我裂得好犀利！」

鍾嘉欣近日推出新歌《Believe in Yourself》，到Do姐節目《口水多過浪花》宣傳。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣新歌MV。（《Believe in Yourself》截圖）

新歌更找來有「小鍾嘉欣」之稱的鍾柔美拍攝。（《Believe in Yourself》截圖）

Do姐表示很久沒有見到鍾嘉欣，感覺跟她當年在電視見到對方是沒太大分別，她記得零幾年的時候，有次在化妝間的電視見到她和林峯這對CP，已經覺得很有感覺。鍾嘉欣稱與林峯有重很奇妙的火花，「有啲Chemistry，你想設計都設計唔到，嗰個緣分幾得意。」

鍾嘉欣節目上分享與林峯「重遇」。（《口水多過浪花》Youtube截圖）

談到早前擔任完對方演唱會嘉賓後，又合體拍了一個廣告，鍾嘉欣笑言那個緣分一來，兩人見面機會就多了，直言10多年前拍完《溏心風暴之家好月圓》，林峯開始發展歌唱事業，自此少了在TVB，兩人便沒有再聯絡，「因為我唔係一個好叻同人保持聯絡嘅人。但我耐不耐都會諗起阿峯，我哋呢對CP當年咁受歡迎，唔知會唔會有日見返佢，點知10幾年後突然收到佢嘅電話問做佢演唱會嘉賓，好得意，因為我唔係時時喺香港，但佢問我嗰個期咁啱係喺香港，所以做就咗呢件事。」

鍾嘉欣稱與林峯多年沒有聯絡。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣直言答應做對方嘉賓時候，不知道反應會這麼好，演出前見到網上已經有很多留言，還有在台底準備出場時粉絲不斷嗌，「所以我當日真係喊咗出嚟，當下內心好澎湃，感受到好多Love。」

再次同台好感動。（IG@chungkayanlinda）

Do姐問到鍾嘉欣當年結婚後與TVB仍有合約，是怎樣跟公司溝通的？會否說想跟老公相處一下，叫TVB「等得就等喇」？鍾嘉欣自言是一個容易驚的人，但回想當刻，因為她知道自己不是在做一件錯事，所以「唔驚」，「我都幾清楚知道，冇事嘅，想結婚咪結囉，（合約）無寫唔可以結嘅。之後嘅路點行，我就一步一步，見招拆招。」鍾嘉欣直言天生喜歡表演，故一直都掛住演戲，但當時愛情的澎拜感已經超出了要不要計劃任何事情，所以很勇敢溜了去溫哥華結婚，「我睇返，我都爆咗騷了喔，都可以飛。」

鍾嘉欣笑指當年「鼠」返溫哥華結婚。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣坦言因為老公年紀不小，所以婚後好快就生小朋友，而且她當時也31歲，「其實我好細個已經想結婚生仔，只不過入咗娛樂圈，家的夢想越退越遲，退到一個位我係以為唔會結嘅，但突然間遇到我老公，咁我就好勇猛咁去做呢件事，咁結婚就可以生仔架啦，咁咪生囉，生完一個又一個，又一個，好事嚟嘅，嗱嗱臨搞掂，咁你之後咪可以relax囉。」

鍾嘉欣自爆原本目標是想生四個小朋友，但到他們生了第三個的時候，就發現攰到一個頂點，不能再生多一個，「生完第一個嘅時候，因為未生過，所以係攰到阿媽都唔認得。生唔係問題，生幾多都得，但你要負責任、照顧佢，養兒100歲，長憂99，現在已經要憂300幾歲，再加多個就400幾歲，我搞唔掂。」

鍾嘉欣自爆生三個已經好累，所以唔再生了。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣指從來都是她兩公婆親自帶小朋友，如果請工人姐姐，她擔心會不方便，又要看別人面色，現時最多有時四大長老回來幫手看看，至於家務則請兼職鐘點，幸好她和老公都是企理的人。

鍾嘉欣與老公婚後積極造人，現在一家5口美滿幸福。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣回想第一次懷孕時，最艱難是受荷爾蒙影響，整個身體會有變化，她的變化是挺厲害的，雖然外表看上去還像很窈窕，但有的身體部位腫腫地、很痛，「我生都是自然分娩嗎？因為我好想經歷我媽媽生我出嚟嗰種感覺，當時我媽媽掹住我一邊脚，我家姐又掹住我一邊脚，我就望著媽咪、拖住我老公生，生完之後嗰種休養，我係耐嘅，因為我嗰時行路有啲唔方便，因為我裂得好犀利。」

鍾嘉欣自爆生完大女行路不便，因（傷口）裂得好犀利。（《口水多過浪花》Youtube截圖）

說到這，鍾嘉欣也忍不住笑言：「我講到好似好核突咁。」Do姐叫對方不要這樣想，現在很多人擇時辰開刀，沒經歷這過程。隨即喚起鍾嘉欣的母性，她坦言經歷整個生小朋友過程裡面所受的皮肉之痛，會體會到人生很多事情，原來自己的力量是比想像中大很多，「以前細個好怕羞，乜都驚一餐，夜晚熄燈瞓覺都驚，但我生完小朋友後，變咗一個好勇敢嘅人。」

鍾嘉欣回想第一眼望到大女Kelly從產道出來時，笑言：「一舊紅色嘅嘢，皺晒皮，周圍都係白帶，你就係我個女？係好開心，而嗰刻母女雖然心連心，但你要用時間去認識佢、培養感情。」

鍾嘉欣親力親為照顧三個子女。（IG@chungkayanlinda）

到生第二、第三小朋友，鍾嘉欣選擇在屋企分娩。Do姐聽到都露出驚訝表情。鍾嘉欣指這兩次經歷，讓她知道鍾嘉欣這個人體是那麼有力量。問到為何會選擇在家中分娩？鍾嘉欣指是緣分，有日她陀着BB去接女兒放學時，與其他家長吹水期間對這個分娩方法產生興趣，因為她很喜歡這種原始的感覺，最後決定一試，「所以我係feel到曬所有嘅痛楚，而且越生越識生，哈哈！」所以其後兩胎，她事前搜集好資料，綜合各種經驗，再配合飲食，很容易就生了，「唔駛縫針，即刻行到路，（傷口）好靚啊。」

Do姐聽到鍾嘉欣說第3、第4胎在屋企分娩時，露出驚訝表情。（《口水多過浪花》Youtube截圖）

鍾嘉欣說成為媽咪後，成個人變得勇敢。(YouTube@鍾嘉欣)

此外，談到新歌《Believe in Yourself》，鍾嘉欣表示這首是她第13首自己創作的歌曲，23歲簽唱片公司之後已開始作歌，至今沒有停過，當她感覺到首歌是適合的便去做，「呢首歌係好貼切我現時呢個階段需要聽同發放嘅嘢，兩年前，我同女女做功課，但過程係有少少辛苦，因為小朋友唔鍾意做功課，有日我個女做做吓功課，唔想做又做唔到，佢就掟咗支筆，講咗句『I am so stupid』 ，我作為媽咪聽到係心痛之餘，好驚佢將呢句說放咗入心，行以後嘅路，因為我自己有咁嘅經歷，我唔想佢咁細個已經有呢樣嘢，然後我突然靈感到，我就摸住佢膊頭，就開始慢慢作到出嚟了。然後我驚唔記得，仲即刻跑去廁所，用電話錄低。」鍾嘉欣預告歌曲共有三部曲，第二部曲也已經錄好，希望把整個故事完整帶出來。