前TVB嗌交王為撐世侄謝霆鋒罕露面　近照曝光掀網民集體回憶

現年67歲的關菊英在《溏心風暴》系列中飾演「細契」及「攞女」Sa姨一角，至今仍深入民心，尤其在《溏心風暴之家好月圓》中與李司祺和李香琴「激戰」連場，嗌交句句鏗鏘，堪稱TVB嗌交王。不過自2018年拍攝完《溏心風暴3》後，關菊英便絕跡幕前，過着深居簡出的生活，期間更多次被傳患重病，令粉絲相當擔心。然而，近年關菊英逐漸低調復出社交圈，繼早前現身與陳淑芬等好友的聚會後，近日更被網民「野生捕獲」出現在世侄謝霆鋒的演唱會上，近況曝光，瞬間掀起熱議！

關菊英在《溏心風暴之家好月圓》中飾演「Sa姨」深入民心。（劇集截圖）

對白齋睇都有聲！（劇集截圖）

關菊英與拉姑狄波拉私交甚篤，當年拉姑結婚，關菊英也是伴娘之一。日前，謝霆鋒在杭州舉行演唱會，近年極少現身公開場合的她也有親身到當地捧世侄場，認真唔話得。期間有網民在場內野生捕獲關菊英，並寫道：「sa姨關菊英去看謝霆鋒演唱會了，好久不見的sa姨。」照片中，關菊英與好友陳淑芬在包廂，她以一身搶眼打扮亮相，身穿紅色花花上衣，搭配緊身褲及運動鞋，打扮休閒又不失活力。雖然臉龐略顯圓潤，但見她面色紅潤、皮膚白裏透紅，且笑容滿面，氣色相當不錯。

近年關菊英逐漸低調復出社交圈。（影片截圖）

關菊英早前與陳淑芬及一眾友人飯聚，同性密友周偉利（右二）亦有、在場。（IG圖片）

關菊英精神狀態極佳。（IG圖片）

不少網民驚喜直呼：「好掛住sa姨」、「我想睇鍾笑莎本人演唱會」、「sa姨，幾時出來開演唱會啊」、「講不出聲、講不出聲」，可見關菊英今次罕有公開露面，不但讓粉絲見到她的近況，更勾起大家對她的集體回憶。