零死角女神真實生活片流出夜市狂吃美食　認有身材焦慮仍忍不住口

現年44歲的鍾欣潼 (阿嬌) 在她主演的電影《好好說再見》入面，甘願為角色犧牲她的女神形象，飾演一位患有絕症的單親媽媽。為了演好這個角色，阿嬌在開拍前下了不少努力減肥，好讓自己看起來瘦削一些，能呈現絕症病人瘦弱狀態。而她早前接受內地媒體訪問時，就坦承自己沒有容貌焦慮，但卻有身材焦慮，因為她自覺很容易胖，又因為年紀越來越大，新陳代謝變慢，所以減肥對她來說絕不容易。

阿嬌為角色下了努力減肥。（阿嬌微博圖片）

阿嬌坦承有身材焦慮。（微博圖片）

事實上阿嬌入行多年以來一直時肥時瘦，年前更曾一度脹爆，但她於2022年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季並成功減肥，激瘦13kg，足足瘦了兩個碼的她回復最佳狀態兼重回顏值巔峰，激瘦身材獲網民一致讚嘆女神歸位，甚至靚過初出道之時。她亦不時會於社交網大曬她Fit爆的美照，分享她的瘦身成果。不過年初她開Twins演唱會時又復胖一圈，變得十分圓潤。月前拍電影才再瘦回不少。

昨日阿嬌於社交網分享了一條vlog，寫道：「嬌個朋友吧~阿嬌下班後去做什麽？#生活vlog #記錄真實生活 #工作日記」片中影住阿嬌在下班後到吉隆坡一個夜市盡情品嚐地道美食，大啖食得她一面滿足，彷彿完全不怕會長胖似的。她身邊有人說就算在減肥也要吃的，阿嬌即瘋狂點頭。阿嬌回到酒店房也繼續試吃馬來西亞的薄餅，可說是相當好胃口。

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)

阿嬌的真實生活vlog。(小紅書)