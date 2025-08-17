61歲最型楊逍離婚後勁風騷機場跳舞　網民驚訝：笑起來和發哥神似

現年61歲的孫興，早年憑《倚天屠龍記》中「楊逍」一角被封為「最型楊逍」。今年4月，其台灣女星前妻林美貞在社交平台驚爆二人已離婚的消息，寫道：「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」不過回復單身的孫興，似乎早已收拾心情重新出發，近日他現身機場時，心情大靚在離境大堂隨性起舞，fit爆身形更是令人驚嘆！

現年61歲的孫興，早年憑《倚天屠龍記》中「楊逍」一角被封為「最型楊逍」。（小紅書）

孫興出席亚太影展。（小紅書）

型！（孫興FACEBOOK）

孫興近日在社交平台分享一段新影片，影片中他與「篋」共舞，如置身無人之境，非常風騷。不過最令人驚嘆的是，雖然已經登「6」，但孫興身形fit爆，他頭戴cap帽、黑超，身穿Polo裇配搭牛仔褲，留著白鬚，打扮充滿活力又不失型格。網民紛紛留言讚嘆：「小時候的男神，還是這麼有活力，哈哈哈哈真的很沈公子！」、「為啥和幾十年前一模一樣啊」、「老頑童」；當中更人指出：「為什麼我覺得他越來越像周潤發～」有另外網民和應：「不是刻意模仿，是因為笑容，笑起來和發哥神似」。

孫興近日在社交平台分享一段新影片，影片中他與「篋」共舞。（小紅書）

如置身無人之境。（小紅書）

非常風騷。（小紅書）

孫興1986年參加亞視舉行的「電視先生選舉」奪冠入行，再憑劇集《家有仙妻》和《倚天屠龍記》等紅遍兩岸三地。可惜2011年因涉嫌吸毒被警方查獲慘變「負面藝人」，形象重創，幾乎絕跡幕前。感情方面，孫興情史豐富，經歷三段婚姻，當中與林美貞兩結兩離，兩人於2001年結婚，婚後生下一子孫恆。其後孫興與大陸演員駱麗娜發生婚外情，二人在2007年辦理離婚。然而2014年兩人又復合、拍婚紗照，不料男方2019年被爆激吻新歡「燕子」。

網民指笑容激似周潤發。（小紅書）

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（趙子晉攝）

與林美貞經歷多次離離合合，女方終於今年四月發文切割兩人的關係，宣告「一個全新的開始」：「我，林美貞，已正式簽字離婚，結束與孫興先生二十幾年的婚姻和所謂的家人關係，從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」表示這一次選擇不再妥協、不再委屈，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（林美貞FACEBOOK）

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（孫興FACEBOOK）

孫興與林美貞離離合合多年，二人育有一子。（林美貞FACEBOOK）