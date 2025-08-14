魏嘉瑩夏日音樂會勁爆笑　得知韋禮安來當嘉賓：興奮到睡不著

華語創作女歌手魏嘉瑩（小魏）日前於台北信義區DREAM PLAZA舉辦《有你就配快樂 夏日音樂會》，在Ray黃霆睿、琳誼Ring、郁采真（小V）等歌手精彩演出後，作為壓軸的小魏 ，嘉賓請到金曲創作才子韋禮安，小魏笑說自己：「想到禮安哥要來，前晚就興奮到睡不著！」。

華語創作女歌手魏嘉瑩（小魏）日前於台北信義區DREAM PLAZA舉辦《有你就配快樂 夏日音樂會》。(公關提供)

5月底推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》後，小魏馬不停蹄地宣傳，與韋禮安合作的《我不配快樂》及專輯同名單曲《你不必無時無刻維持完美的笑容》都打入KKBOX 2025至今的華語年度單曲累積榜上前100名內，好成績讓小魏十分開心！此次《有你就配快樂 夏日音樂會》更是開到七場，務必盡可能與最多的樂迷面對面，第四場有韋禮安撐腰，更是將這個台北市的新地標炒熱了起來，小魏現場演唱了十七首歌，並且也開放點歌環節，堪稱小型演唱會規格的演出讓現場樂迷非常滿足。韋禮安的現身更是掀起高潮，並且在韋禮安的提議下，兩人就地組成新團體「韋魏就照」（圍魏救趙），兩人一搭一唱默契十足，將台下樂迷們逗得樂不可支！沒有參加到這場音樂會的朋友們千萬要把握機會，接下來《有你就配快樂 夏日音樂會》將於高雄、台南、台中等地演出。

「有你就配快樂 夏日音樂會」琳誼 Ring。(公關提供)

「有你就配快樂 夏日音樂會」魏嘉瑩。(公關提供)

小魏新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》推出以來，不論是專輯同名單曲、與韋禮安合作的《我不配快樂》、與陳嘉樺（Ella）合作的《時光從不溫柔》、來自電玩遊戲發想的《來生酒吧》等，樂迷們都能現場跟唱，「有你就配快樂 夏日音樂會」特地請來金曲創作才子韋禮安首度現場合作《我不配快樂》，小魏以「巨星韋禮安」介紹他上台後，樂迷尖叫聲不斷，素有「雨神」稱號的韋禮安立馬幽默地問小魏開唱後有沒有下雨，小魏：「剛剛『還』沒有。」他立刻回應：「接下來也不會有。」果然老天賞臉，一直到最後一首歌才下起雨來。韋禮安與樂迷的互動活潑，聊到他覺得自己很像主持人，這卻讓小魏直說好厲害！兩人談起出道年份，韋禮安十五年，而小魏今年是出道第七年，韋禮安回：「等你也變成像我這樣的老屁股時，一上台就會張口就來。」小魏恍然大悟！韋禮安接著又說：「我幫我們想了一個組合名稱，你有沒有看到台下都拿出手機幫我們拍照錄影？」小魏：「有。」韋禮安：「因為我們是『韋魏就照』（圍魏就趙）！」瞬間Get到韋禮安冷笑話功力的小魏馬上作勢道謝要請他下台：「謝謝韋禮安～」韋禮安：「我們把舞台交給小魏！」兩人逗趣的一搭一唱讓台下笑翻天。隨即小魏表示：「知道你要來，我真的很興奮，然後昨天晚上就睡不著，現在看到你真的在這裡，有點感動，我先不能講話，太激動了，我們先唱歌。」韋禮安馬上又回：「謝謝小魏，但我昨天睡得蠻好的啊。」讓小魏忍不住噴笑。韋禮安又怕風雨欲來，兩人趕緊先合唱了《我不配快樂》，接連又合唱了韋禮安的暢銷金曲《女孩》，台下樂迷都陶醉其中。

「有你就配快樂 夏日音樂會」魏嘉瑩。(公關提供)

「有你就配快樂 夏日音樂會」魏嘉瑩。(公關提供)

「有你就配快樂 夏日音樂會」小V 郁采真。(公關提供)

「有你就配快樂 夏日音樂會」RAY 黃霆睿。(公關提供)

除了與韋禮安的合唱，這次的《有你就配快樂 夏日音樂會》的編制也不同於以往，完全是小型演唱會的規格，幸好天公作美，小魏演唱了近17首歌，新舊專輯的暢銷曲交錯，一直到最後的《東東路》和《喜歡我吧》才飄起雨來，整場音樂會在涼爽的風中完美結束，樂迷直呼賺到，同時也忍不住敲碗他的個人演唱會快快開啟巡迴！！小魏魏嘉瑩《有你就配快樂 夏日音樂會》還有三場，8月底前小魏將前往高雄、台南及台中，喜歡小魏的樂迷們千萬不要錯過。

「有你就配快樂 夏日音樂會」魏嘉瑩、韋禮安就地組團「韋魏就照」。(公關提供)