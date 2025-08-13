東張西望｜鄰里因噪音滴水問題勢成水火　李旻芳助兩家人握手言和

今日（13日）的《東張西望》繼續講到荔枝角一個屋苑樓上樓下懷疑因為噪音和滴水問題而玩大報復，樓下質疑樓上故意製造噪音，樓上則懷疑樓下用毛巾、膠袋塞去水喉。兩家人勢成水火，今集講到樓下投訴樓上長期噪音滋擾，王女士表示由去年12月開始受到樓上陳女士的噪音攻擊，令到她忍無可忍，於是展開反擊：「我就用個水樽，話畀佢哋聽下面未死晒。」然後就示範用鐵棍敲打天花：「有啲唔係我做嘅我就絕對唔會認嘅。」她不認自己有把毛巾、膠袋塞入喉中。

荔枝角一個屋苑樓上樓下懷疑因為噪音和滴水問題而玩大報復。(節目截圖)

樓下質疑樓上故意製造噪音。(節目截圖)

樓上則懷疑樓下用毛巾、膠袋塞去水喉。(節目截圖)

《東張西望》安排兩家人面對面對質，一開始時兩家人都有點火藥味，陳女士坦言懷疑王女士特意塞她渠：「女士係特登打開我洗手間去塞我渠啦，冇其他途徑，除咗樓下係打得開個渠口。」陳女士更當面向王女士說：「塞渠呢件事係非常之缺德。」

《東張西望》安排兩家人面對面對質。(節目截圖)

一開始時兩家人都有點火藥味。(節目截圖)

但王女士方面亦即時反駁：「你話塞咗你渠係缺德，咁請問持續6個月接近7個月嘅噪音，咁樣又算唔算係缺德？」陳女士即指：「問題係我冇做過。」雙方爭持不下，最後因為陳女士家裡有閉路電視，而王女士亦有記下噪音的時間及類型，於是在「東張女神」李昊芳的協調下，根據王女士的記錄，翻看陳女士的閉路電視找出噪音的「幕後黑手」。

雙方爭持不下。(節目截圖)

最後因為陳女士家裡有閉路電視，而王女士亦有記下噪音的時間及類型。(節目截圖)

最後因為陳女士家裡有閉路電視，而王女士亦有記下噪音的時間及類型。(節目截圖)

翻看完閉路電視後，看到陳女士家中根本沒有發出王女士記錄中的聲響，王女士態度亦開始軟化。陳女士面對王女士兒子的指責忍不住反擊：「你知唔知你媽咪深夜喺度發出噪音，戳個天花板嚟嘈我哋，你知唔知？」王女士亦承認自己有做過這個行為：「我認！我係攞個嘢去傳返畀你哋。」最後經李昊芳的協調下，兩家人終於握手言和。雖然未知道後來管理處處理噪音問題有什麼進展，但兩家人各讓一步已經是最好的結局。

翻看完閉路電視後，看到陳女士家中根本沒有發出王女士記錄中的聲響，王女士態度亦開始軟化。(節目截圖)