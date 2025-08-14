神顏女星受減肥問題困擾偷吃片段曝光　經歷內心爭扎結局令人意外

現年44歲的鍾欣潼 (阿嬌) 入行多年以來一直時肥時瘦，年前更曾一度脹爆，但她於2022年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季並成功減肥，激瘦13kg，足足瘦了兩個碼的她回復最佳狀態兼重回顏值巔峰。不過年初她開Twins演唱會時又復胖一圈，變得十分圓潤。至月前阿嬌拍電影《好好說再見》，為了演好患有絕症的單親媽媽角色，阿嬌在開拍前下了不少努力減肥，呈現絕症病人瘦弱狀態。而她早前接受內地媒體訪問時，就坦承自己沒有容貌焦慮，但卻有身材焦慮，因為她自覺很容易胖，又因為年紀越來越大，新陳代謝變慢，所以減肥對她來說絕不容易。

阿嬌之前曾一度因荷爾蒙失調而令身型有變，時肥時瘦引起網民關注，後來阿嬌經一番努力成功減磅，重回最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

阿嬌演大有進步。（鍾欣潼微博圖片）

阿嬌為角色犧牲女神形象。（鍾欣潼微博圖片）

原來阿嬌也會因為減肥而備受困擾，甚至經歷內心爭扎。日前阿嬌於她的社交網上分享了一段短片，寫道：「人真的很難共情上一秒的自己啊!#內容過於真實 #迷惑行為大賞 #人甚至無法共情前一秒的自己 #明星不止AB面 #嬌個朋友吧 #有多少人和我一樣」。片中的阿嬌看見桌上出現了一碗麻辣燙，她很想吃但卻因為要減肥而不敢吃，可是她又抵不住美食的誘惑，便跟自己說：「偷偷吃一口也不會怎樣吧，獎勵自己一口不過份吧。」不過她又立即想到自己作為一個女演員，如果吃胖了上鏡就會不好看。阿嬌經過一輪內心爭扎，最後都是失守了，忍不住吃麻辣燙並表示明天才努力減肥。網民都紛紛留言說她好可愛，又叫她不用減肥。

阿嬌面對麻辣燙經歷內心爭扎。(小紅書)

