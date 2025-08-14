Chok爆凍齡男神咖啡館內曬驚人神顏　清爽造型俘虜網民：口水直流

謝霆鋒日前完成兩場《Evolution Nic Live進化演唱會》內地巡迴杭州站，歌迷反應熱烈，演出大獲成功！不過，開完騷後謝霆鋒並未停下腳步，轉眼間已現身上海，並被網民在咖啡店「野生捕獲」，狀態極佳的他瞬間成為焦點。

謝霆鋒日前在杭州奧體中心體育場舉行《謝霆鋒進化演唱會》。（謝霆鋒微博圖片）

個唱氣氛熾熱。（謝霆鋒微博圖片）

謝霆鋒開完騷後，轉眼間已現身上海。（小紅書）

謝霆鋒與工作人員有講有笑，心情勁靚。（小紅書）

從網民分享到社交平台的片段所見，謝霆鋒當日與工作人員在咖啡廳館品嚐咖啡，一邊看著咖啡師沖調咖啡，一邊跟同行工作人員，有說有笑，講到興起時更是眉飛色舞，頻頻展露靚仔笑容，心情靚爆，吸引大批粉絲在咖啡店門外圍觀，足見其超高人氣。而除了跟店內員工合照外，謝霆鋒離開時，也笑住向在場粉絲護手，非常友善。

謝霆鋒與咖啡館員工合照。（小紅書）

謝霆鋒離開時，笑住跟圍觀粉絲揮手。（小紅書）

全程笑容滿面。（小紅書）

當天的謝霆鋒以一貫簡約型格打扮現身，頭頂架著墨鏡，身穿背心，清爽帥氣之餘，更展露出結實手臂線條。最令人驚嘆的是，44歲他皮膚依然緊緻光滑，零皺紋，臉部下顎線條明顯，素顏狀態好到爆燈，難怪粉絲紛紛留言直呼：「帥到我口水直流！」、「這是我看過謝霆鋒最帥的影像！」、「他怎麼不會老」、「他怎麼還是那麼帥」、「毫無衰老痕跡」，甚至有人羨慕調侃：「王菲吃的真好」、「看到這個視頻真的有點羨慕菲姐了」。

網民留言。（小紅書）

謝霆鋒在保養上有自己一套，其中關鍵在就是自律，他曾在宣傳電影《海關戰線》時透露，自己是個標準吃貨，加上工作繁忙，因此很難有效律地控制飲食。他笑指自己的不肥秘訣就是「運動要比吃的多」，即輸出大於吸收，那就肯定不會不健康及發肥。同時他也維持著「少鹽、少水、少澱粉」的飲食習慣，平時減少鹽分攝取，避免體內水分滯留引起水腫；控制水分指的是減少飲料，特別是含糖飲料的攝入，以降低不必要的熱量；少澱是指少吃營養價值低的澱粉，他在餓時會吃鷹嘴豆來解口癮，一來卡路里低，二來可飽腹感強。

謝霆鋒拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

謝霆鋒曾表示不喜歡化妝。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒熱愛滑雪。（IG@chefnicookies）