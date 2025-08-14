TVB靚媽送別21歲學霸大仔赴丹麥留學　港大高材生兩度入選港隊

現年43歲的梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂！年輕誕子的梁芷珮，大仔Brendan已經21歲，近日Brendan更出國留學，梁芷珮一家都有到機場送機！

梁芷珮在IG曬出送機照，並寫道：「眼有淚光都要忍住㗎喇，丹麥讀書快樂喇☺️我要一日一電話㗎仔！」相中所見，21歲的Brendan已經高過媽咪大半個頭，梁芷珮攬實大仔合照，細女Kasey亦抱抱哥哥，相當不捨！梁芷珮過往經常大讚Brendan自小已經好生性又乖仔，讀書成績好，從不需要操心，Brendan曾就讀ICHK國際學校（International College Hong Kong），在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，雖然獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，但Brendan心儀香港大學新聞學學士課程，最後獲取錄。

而Brendan讀書同運動同樣出色，本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍，今年5月他以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，相當叻仔！

