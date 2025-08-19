娛樂圈、講波界現「爆肝」潮？捱夜豪飲肝爆標靠健肝寶回復正常？

娛樂圈、講波界竟然出現「爆肝」潮？作為藝人，生活多姿多彩，但背後亦有許多不為人知的辛酸，除了拍攝要捱更抵夜，又可能要應酬豪飲，甚至因為工作不定時，日食夜食。近日就有好多藝人發現自己肝臟出現問題！歌手小肥（徐智勇）、音樂人KB（李健宏）、美食KOL小阮，甚至足球評述員丘建威及陳樹鵬……都曾因肥肝問題而困擾。而走過肥肝之路的藝人們，竟然都不約而同地推介一款護肝法寶—「健肝寶」，今次就和大家一起看看他們的逆轉肥肝過程！



小肥肥肝指數由嚴重284減到正常192變「小壯」

小肥曾公開自己肝臟有嚴重爆標問題，指數達驚人的284！小肥接受《香港01》訪問時，表示一直「估」自己個肝有問題，但身體並無感到十分不適：「其實一直都覺得個人好易脹、冇乜精神，照鏡又發現面色唔係咁好。好坦白講，我以為真係開始老。」直到做肝臟檢查，發現自己出事。小肥表示自己用了「健肝寶」三個月之後，肥肝指數由嚴重的284減到理想數值192！他自知如果只靠運動，加上喜歡飲酒，根本不可能如此快有效果，現在「精神咗、身體冇咁腫脹，跑步又爽啲」，所以即使逆轉了肥肝，繼續每日食4粒「健肝寶」，而且飲酒前會食2粒打底，堅持護肝習慣。

小肥肥肝指數由嚴重284減到正常192變「小壯」。

KB忠告年過40要好好護肝 唔好玩爆個肝

除了小肥，還有其他藝人食「健肝寶」減肥肝的成功的例子！同時是音樂人、公司老闆與滑雪教練的KB李健宏，生活相當忙碌，亦因此養成不少壞習慣，例如食無定時、夜瞓愛食宵夜、飲食唔健康，專食披薩、薯片和汽水等等。他驗到有輕度肥肝後，靠食「健肝寶」將肥肝指數由輕度255減至正常225，他亦因此有所抒發：「年過40要好好護肝，唔好玩爆個肝」。

KB忠告年過40要好好護肝，唔好玩爆個肝。

小阮日食夜食曾有超級嚴重肥肝

作為美食KOL的YouTuber 小阮，因為職業關係日食夜食，更要食不少易引起肥肝的高澱粉、高糖食物，最後驗到有超級嚴重肥肝。不過自從小阮開始食「健肝寶」，堅持每日食4粒，直頭「唔食唔舒服 」，肥肝指數不斷回落，而且肝慢慢變好，連他的屋企人亦看出小阮有明顯變化，比之前精神了不少、膚色也沒再偏黃。

靠食「健肝寶」，嚴重肥肝指數不斷回落。

職業日夜癲倒都保 靠健肝寶保住個肝

除了藝人，有些人因職業問題亦很容易損害肝臟健康，例如足球評述員。大部分足球賽事總在凌晨時份開波，變成要日夜癲倒，捱夜睇波、講波，加上凌晨總是餓，上班時候食宵夜在所難免，自然也令肝臟愈來愈肥。丘建威及陳樹鵬兩位足球評述員便是其中的例子，兩位更表示就算沒有喝啤酒的習慣，因捱夜食宵夜也令自己有啤酒肚，更驗到有肥肝！所以他們便開始每日食4粒「健肝寶」，見證肥肝指數不斷回落。現在兩位亦感嘆面色、精神都比以前好，身體不會那麼腫，捱夜後也不易殘！

陳樹鵬常夜瞓食宵夜引致肥肝，靠食「健肝寶」改善指數。

丘建威肥肝指數回落後，面色、精神都比以前好。

肝臟專科醫生張振榕推介，清肝首選健肝寶。

肝臟專科醫生解構 「中西合璧」配方更全面高效

肝臟專科醫生張振榕指出，要有效逆轉肥肝，揀選護肝產品時要更精明。市面上很多護肝產品只含單一西式成分，例如只用磷脂為肝臟提供保護，但缺乏了中草本作清肝消脂和解毒上的功效。

醫生解釋：「與只含單一成分的護肝產品相比，健肝寶蘊含中西科研配方，功效更為全面，對肥肝的針對性更高。」

點解咁勁？

1. 中西合璧配方，獨有Tri LiverPro™健肝鐵三角

2. 獲權威大學科研實證有效減肥肝*

3. 特有5大中西健肝成分：丹參清肝消脂、雲芝疏肝解毒、五味子補益肝臟、肝臟磷脂高效護肝、維他命E排毒和抗氧化

4. 適合脂肪偏高、飲酒等不良飲食習慣、生活忙碌、睡眠不足等人士

5. 產品獲GMP認證，無重金屬或農殘物，大廠出品，可放心服用

