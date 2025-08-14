樂壇寵妻號歎早餐被集郵身高成焦點　網民認錯人：以為是吳卓羲

31歲的獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）可謂愛情事業雙豐收。早前他在啟德體育館舉行三場演唱會，場場爆滿，大獲好評。演唱會結束後，他隨即飛往意大利與女友舉行浪漫婚禮，正式步入人生新階段。雖然Tyson外表粗獷，但私下卻是溫柔極錫老婆，處處維護對方，甜蜜舉動獲大讚是「樂壇寵妻號」，再加上個性貼地，令他人氣急升。

近日，有網民在淺水灣吃早餐時偶遇Tyson，當日他身穿白色背心，大曬結實肌肉和全身精美紋身，型格十足。不過，最引人熱議的竟是他的真實身高，皆因照片所見，向他集郵的粉絲為配合Tyson，前後腳張開站立。該網民在社交平台發文：「跟Tyson Yoshi一起吃早餐了。10點半到淺水灣caffe parabolica，剛好就碰到吃完的Tyson Yoshi，據店員說最近每天都來，有說一見到真人，我是因為這個身高愣了3秒沒敢認的。」

貼文一出，引發網民熱烈討論，紛紛留言追問：「所以他到底多高？」、「所以是什么身高」，甚至有網民猜測：「165左右吧高」、「170不到」（官方身高168CM）。對於身高問題，Tyson從不忌諱，之前就高EQ回應網民：「唔高啦！死矮仔小拳石。」，展現率真性格。雖然身高成焦點，但也有人大讚他看起來比例很好，而且無架子親自揸機自拍，更有網民笑說：「第一眼以為是吳卓羲！」、「我常覺徥他就是矮版吳卓羲」。事實上，這並非第一次有網民覺得兩人撞樣，未知兩代「衝動型」男神可有機會合作呢？

