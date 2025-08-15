BIG FOUR成員太太罕聚頭　張衛健老婆張茜發福面圓圓堅持自然老去

由張衞健、許志安、梁漢文及蘇永康組成的BIG FOUR一連三場《HAPPY TO SEE YOU ALL》紅館演唱會圓滿結束，今次是BIG FOUR相隔12年後再次合體，4位成員的太太都有到場支持。日前鄭秀文（Sammi）在IG曬出與BIG FOUR及三位太太的大合照，並寫道：「Moments to cherish.Treasure. Grateful. 🥰#Mi自己也很久沒見Big4姊妹們因此見到時特別高興 #後台應援 #friendshipisprecious #我們都是這樣長大的#從好朋友到好戰友到好老友（大家都一齊變老🤪)」

3場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》順利完成。（ 陳順禎攝）

一連三場的《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》順利完成。（陳順禎攝）

大合照！（IG@sammi_chengsauman）

大合照！（IG@sammi_chengsauman）

擁抱！（IG@sammi_chengsauman）

擁抱！（IG@sammi_chengsauman）

擁抱！（IG@sammi_chengsauman）

相中所見，張衛健、許志安、梁漢文及蘇永康踎在前排，而四位太太張茜、鄭秀文、林文慧同和馮翠珊就站在後排，鄭秀文更搭住張茜同林文慧膊頭，四對夫婦難得聚頭，畫面溫馨！之後鄭秀文又曬出2013年8人的合照，並寫道：「一眨眼，已過了十二年。」相片曝光後令不少網民感慨：「一起走過，真難得」、「從小到大的感情不容易」。不過亦有網民指張衛健太太張茜明顯發福面圓圓，樣貌變化不少！

一眨眼已經12年！（IG截圖）

張衛健在《小寶與康熙》中有七個老婆，但現實中他對張茜十分專一。（微博@張衛健）

張衛健與張茜結婚多年恩愛如昔。（微博@張衛健）

愛得甜蜜。（微博@張衛健）

張衛健（Dicky）與張茜在2009年於菲律賓補辦盛大婚宴。（視覺中國）

張衛健在1996年拍完劇集《西遊記》後，便毅然決定離港，隻身到北京發展，翌年在北京拍劇時認識了張茜，兩人在2004年秘密結婚，直至2007年張茜懷孕，二人才公開已婚，但張茜在懷孕8個月時胎兒不穩，剖腹產後BB還是搶救無效。2014年張茜再度懷孕，但最後仍不幸再度小產，眼見太太身心大受打擊，張衛健決定不再執着於生B一事，夫妻盡情享受二人世界。而張茜亦逐步淡出幕前，專心照顧家庭，不過張茜曾一度被攻擊臉上皺紋明顯，難掩老態，對此，她曾霸氣反擊：「難道您不允許我按自然規律老去嗎？難道您認為我可以成為扺抗歲月扺抗地心引力第一人嗎？」近年張茜養尊處優，甚少公開露面。

兩人經歷了很多，如曾兩度分手及兩度流產。（微博@張茜）

在2014年張茜第2次流產時，張衛健推掉所有工作，每天陪在老婆身旁，一同走出難關。（微博@張衛健）

霸氣反擊！（微博截圖）

張茜。（IG@qian4762）

張茜熱愛做運動。（IG@qian4762）

墻身掛住兩人大合照。（IG@qian4762）

張茜近年養尊處優。（微博@張茜）