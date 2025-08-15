歌神許冠傑舊片出土早視呢位歌王為心中接班人　李克勤無辜躺槍

香港樂壇兩代「歌神」許冠傑（Sam）和陳奕迅（Eason）最近都在舉行演唱會，掀起熱話。陳奕迅剛在澳門完成歷時三年的《FEAR AND DREAMS》世界巡迴演唱會，場場爆滿，成績驕人；「歌神」許冠傑亦於廣州展開大灣區巡唱，76歲依然寶刀未老，演出誠意十足，絕不欺場。適逢兩代「歌神」同期開騷，近日有網民翻出許冠傑早年的一段訪問片段，揭露他原來早已視陳奕迅為心目中的接班人，當中更讓李克勤無辜「躺槍」。

陳奕迅剛在澳門完成歷時三年的《FEAR AND DREAMS》世界巡迴演唱會。（官方提供）

許冠傑近日也在廣州開演唱會。（小紅書）

這段出土訪問中，譚詠麟問許冠傑心中的接班人是誰？許冠傑毫不猶豫回答：「陳奕迅，Eason Chan。」身旁譚詠麟問言哈哈大笑。許冠傑表示喜歡陳奕迅的歌曲和歌唱風格，還有對方的個性，覺得他很有潛力。兩代「歌神」彼此惺惺相惜，之前許冠傑開騷，陳奕迅曾特意錄製短片支持，自言小時候最喜歡對方的《天才與白痴》，更大讚對方是廣東流行歌Rap的始祖！片段曝光後，不少網民期待兩人能同台合作，然而也有網民感嘆陳奕迅之後，「歌神」之位後續無人。

不過最無辜的莫過於李克勤，有網民留言戲稱：「李克勤哭在角落！」笑指譚詠麟在場竟沒提一提。隨即有人幽默回應：「校長的接班人是李克勤，許冠傑的是Eason。」李克勤意外成為話題焦點，可謂躺著也中槍。

李克勤躺著中槍。（微博圖片）