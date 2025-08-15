陳敏之帶囝囝「兼職」做熊貓護理員　親手整熊貓零食用竹葉做佈置

香港首對熊貓雙胞胎「加加」與「得得」將於8月15日迎來一歲生日！為隆重其事，有錶行機構特別舉辦「『熊』抱一歲生日派對」活動，邀請藝人陳敏之及其8歲囝囝雷子樂驚喜登場，齊齊親手製作營養小食，並手繪生日卡，提早為這對龍鳳胎送上暖心祝福。



陳敏之早前為工人姐姐慶祝生日。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之興奮的說：「很開心可以和囝囝一齊為大熊貓『加加』及『得得』慶祝生日，並為他們的爸爸『樂樂』安排生活日常，不但能近距離觀察大熊貓，讓我們可以在暑假共享難忘的親子時光；囝囝從小就對動物充滿好奇，這次對他來說，更是一次難得的學習機會。」

當日陳敏之與囝囝兼職做熊貓護理員，學習製作大熊貓喜愛的營養小食，及在專業護理員的指導下，母子二人親自將材料搓成不同形狀。陳敏之笑道：「囝囝一開始還擔心自己做得不夠好，但當看到營養小食後，感到非常開心，並說以後他的零用錢也要如預備材料般學會『分配』，把存下來的錢買竹葉給大熊貓吃！」

陳敏之和兒子參加銀行機構，睇熊貓活動。

隨後，大會更安排一眾「幕後工作人員」近距離與大熊貓爸爸「樂樂」見面，只見「樂樂」一口叼走美味的營養小食，囝囝見狀即興奮得手舞足蹈。陳敏之在旁微笑，這是兒子首次能親自製作食物給大熊貓。「住」方面，囝囝在「熊家園」佈置環節中，囝囝更細心用竹葉佈置環境，巧妙地為「樂樂」打造舒適小食站。陳敏之笑言，這次活動讓囝囝了解到，大熊貓的居住環境需要精心維護，也讓他對保育工作有深入的了解，更重要的是，透過大熊貓保育，令囝囝明白到很多事情，均需要長期投入。「如果每次把部份零用錢儲起，就像種下一根根竹葉般，定期澆水施肥，五年後的成果，竹葉茂盛成長，將足夠成為大熊貓豐富的食物；就像零用錢，日積月累地儲蓄也會如竹葉般收穫滿滿。」囝囝聽完後，不停點頭同意。原來只要將抽象概念轉化為看得見的價值，孩子自然會更有動力儲蓄。」

陳敏之和兒子近距離接觸熊貓，令人羨慕！

在保育小課堂中，陳敏之與囝囝不僅學會了大熊貓知識，更讓保育與理財知識巧妙地結合，為未來多元發展種下美好的種子。活動接近尾聲時，囝囝更特別取出一早預備，以「『熊』抱一歲為主題而親手設計且充滿趣味的巨型生日卡，送給兩位壽星—「加加」和「得得」。身為媽媽的陳敏之自豪地道：「這張生日卡盛載了囝囝的童真與愛心，比任何禮物都來得珍貴，希望『加加』和『得得』在大家的祝福下，永遠健康快樂！」。

陳敏之和兒子一齊整熊貓小食。

活動結束前，眾人更來個大合照，記錄了這天的歡樂時光。囝囝興奮地道：「這是我最開心的一天！因為不但能夠為大熊貓『樂樂』親手製作他喜愛吃的營養小食，還可以送生日卡給『加加』和『得得』！」最後，陳敏之也感恩道：「今天的體驗能讓孩子明白保育大熊貓的重要性之餘，亦有助建立他對積蓄的概念，真是別具意義的親子時光。」