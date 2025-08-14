樂壇紅三代9月開個唱推限量黑膠碟　曾自我懷疑是否繼續做歌手

唱作人葉中月（Robynn Yip）是已故中共元帥葉劍英的孫女，從組合Robynn & Kendy蛻變成為獨立歌手，經過5年時間，終於實現當初夢想，推出首張療癒系個人大碟《Phases of the Moon》，明天於網上率先預售演唱會加專輯的Full Moon套裝，由於整張專輯幾乎都由她一手包辦，日前她就更親自到印刷廠睇進度，見到唱片封套的製成品，不禁眼濕濕說: 「我人生第一次親身體驗唱片印製過程，觸摸到唱片封套時，回想過去五年嘅努力，曾經自我懷疑係咪仲可以做歌手?所以感觸很深，希望粉絲能收到我呢份心意與誠意。」

Robynn Yip( 葉中月)親自到印刷廠睇 唱片封套印刷情況。

提到曾經自我懷疑是否要繼續做歌手，她透露直至在一次私人朋友聚會中，有朋友及歌迷聽完她唱《一顆月亮的故事》之後抱著她哭，她才親身感受到歌曲的影響力，令她更堅定繼續做音樂的決心。

除了推出限量1000張黑膠唱片，葉中月更落實9月14日（星期日）於西九文化區之留白 Live House 舉行新碟迷你演唱會，與樂迷近距離以音樂共聚，門票為$380元，於15日（明日）起可於網上預訂，葉中月更特別為方便樂迷而設Full Moon套裝，即門票加限量黑膠專輯售價為$730元，全場均為企位。

Robynn 等了5年終夢想成真，可推出個人專輯，所以摸住印製好的唱片封套都已經眼濕濕。

葉中月表示今次迷你演唱會，不僅主唱這5年來成為獨立歌手的作品，也會唱出組合時代歌曲，並藉此擁抱每個階段的自己。由於很久沒有做整個演唱會的表演，對此感到緊張，正努力練習並好好裝備自己。

Robynn做獨立歌手事事都要親力親為，所以見到成果深受感動。

葉中月透露會邀請和她一同經歷樂壇歲月的朋友及製作班底來看演唱會，但尚未確定名單，至於舊拍檔Kendy當時因為在外地演出無法出席，「我好理解，更祝福Kendy，大家都依然為自己音樂努力追夢。」

