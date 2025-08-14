曾展望認與葉蒨文數碼港睇戲 就同床手搭女方身道歉：唔醒起有人

憑綜藝節目《女神配對計劃》而成話題人物的曾展望，今（14）就為TVB即將推出的全新節目《好嘢港多啲》任主持。在接受訪問時，提到早前被影到私下與葉蒨文在數碼港看電影一事，他就大方坦承：「係我嚟，因為嗰套戲大家都未睇，咁前一日拍嘢講起咪一齊去睇囉。（咩戲呢？）《F1》，（係咪佢就你睇呢啲題材電影㗎？）唔係，我相信全世界嘅人都好鍾意睇嘅呢套。（喺戲院入面有冇做一啲親暱動作？）唔會。」表示單純只是朋友相約看電影而已，而且節目組亦允許他們私底下有聯絡。

曾展望任《好嘢港多啲》主持。（葉志明攝）

提到在《女神配對計劃》中，葉蒨文與林堡熙（Eddie)有一些親密動作，在看到後有沒有吃醋呢？他就表示：「睇到都有少少呷醋，我份人易呷醋。（你同Eddie關係係點架？）普通朋友，不過冇乜特別聯絡。（佢算唔算係你最大對手？）我相信對手唔止一個，除咗節目上應該仲有好多對手。」並強調只要做好自己，會發光的始終都會發光。

曾展望坦承私下與葉蒨文去數碼港看電影。（葉志明攝）

另外，他亦有就節目上同床畫面，自己睡覺時手搭女方身上一事作出回應：「我都係睇節目先知，相信嗰時應該係我瞓着咗，跟住唔小心我唔醒起嗰時有人，因為自己喺屋企打橫瞓，我睇完之後都有同佢講聲sorry。」

曾展望表示自己是容易吃醋的人。（葉志明攝）

其實自節目播出街後，曾展望同葉蒨文的互動已十足像情侶，甚至乎被網民認定根本是情侶。對此，問到被外間視為一對，其實結局是否就是大家所預料之內呢？他就表示希望大家要留意結局，因為可能與大家的想像中有一些出入。

曾展望就同床時手搭葉蒨文身上道歉。（葉志明攝）

最後，提到葉蒨文因為拍節目而生病了，曾展望就透露她是氣管發炎，生病期間仍努力拍攝，稱讚對方是一位敬業的演員。問到有沒有特別關心她時，他二話不說：「有，唔止我，我諗大家都特別關心佢。」