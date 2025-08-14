東張西望｜鄭曦琳再揭藥倍安心請槍內幕　被盜用身分改做性工作者

早前香港女學生潘浠淳（Clarisse）以聲稱自己研發的醫用app「藥倍安心」（MediSafe）參賽，並多次在國內外獲獎。其後香港城市大學學生鄭曦琳（Hailey）在網上踢爆Clarisse「請槍」搵外國公司研發，並指其未經授權之下，利用第三者資料幫助開發。



香港城市大學學生鄭曦琳（Hailey）在網上踢爆Clarisse「請槍」搵外國公司研發醫用app「藥倍安心」。（《東張西望》截圖）

今日（14/8）Hailey接受《東張西望》電話訪問。（《東張西望》截圖）

今日（14/8）Hailey接受《東張西望》電話訪問。節目中表示，在6月，Hailey質疑Clarisse疑似「請槍」，經使用網上公開資料後發現，一間美國公司AI HEALTH STUDIO就是受聘於彭詠枝女士委托而開發有關醫療app，在這間美國公司的網頁上，從作品欄中，亦清楚可見有MediSai及香港肝膽胰及結直腸微創外科中心，而彭詠枝女士就正是Clarisse的母親，香港肝膽胰及結直腸微創外科中心的創辦人之一就是Clarisse的父親。其後，美國公司AI HEALTH STUDIO發表聲明，整個項目從零創立，亦不知會被用作參賽。

其實公開資料一搵就有，點解會覺得咁做冇問題？（《東張西望》截圖）

Hailey在節目中表示，自己就讀AI及醫療相關學科，所以才會發現「藥倍安心」（MediSafe）的部分內容，是一名普通中六學生難以取得的，並質疑有人在未經授權下使用第三者的病人資料。Hailey也表示，自從揭露了Clarisse「請槍」一事後，受到各方面的騷擾，有人在Facebook公開其個人資料，暗示她在獎學金可能因此次揭發事件而被取消，也被人盜用資料，在求職網站上標記為「性工作者」，在受訪兩日也曾被不明人士按門鐘騷擾。

美國公司發聲明。（《東張西望》截圖）

鄭曦琳（Hailey）表示受到不同程度的騷擾。（《東張西望》截圖）

Clarisse被揭露「請槍」搵公司做app，再聲稱由自己研發。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持問道：「有冇一刻後悔過？」Hailey回答：「我冇後悔過，因為對我嚟講呢件事已經唔係單一作品嘅爭議，而係反映咗成個香港嘅創科比賽制度，令到成個比賽完全唔公平。大家可以見到呢啲作品同學生本身嘅能力完全唔成正比，係一個好悲哀，同埋好削弱一啲誠實嘅同學去公正參賽嘅心態。」《東張西望》曾嘗試向Clarisse查詢，不過未能聯絡上。