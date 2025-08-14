李芷晴密會怕羞男打網球 激讚對方專業：第一次聽佢講咁多嘢

憑真人騷節目《女神配對計劃》引起關注的李芷晴（Stephanie)，今（14日）就出席TVB即將推出的全新節目《好嘢港多啲》宣傳活動。而在接受媒體訪問時，提到早前被影到與男嘉賓林焌堯（Jacob)私下打得火熱，齊齊相約打網球一事，問到其實是否已確立了關係時，她就表示：「確立咗朋友嘅關係。」又揚言當時是因為工作需要，所以才請對方作出教導：「因為我有一啲工作嘅需要，拍攝一啲網球嘅相，我係完全唔認識網球呢個運動，因為Jacob曾經係一個網球教練，就叫佢指導吓我。（對方有冇手把手教你呢？）其實冇乜機會掂到手，最多掂到個拍，佢示範我都係跟住佢動作做，就冇乜身體接觸。（佢有冇讚你打得好唔好？）佢都好鼓勵嘅，我自己覺得冇天份。」強調其實當時不止他們兩人，還有攝影師在場的。

李芷晴因為工作需要而邀林焌堯打網球。（葉志明攝）

正正因為是次打網球的互動，令李芷晴看到一個比較真實的林焌堯：「佢真係好專業，因為佢平時偏向怕羞比較內斂，我相信當時打網球嘅時候，第一次聽佢講咁多嘢。」

李芷晴表示在打網球時大家沒有身體接觸。（葉志明攝）

另外，提到在節目上有與姜卓文（細John)互動，問到關嘉敏看後會不會不開心，她就透露：「佢反咗個白眼。（唔影響你同關嘉敏嘅感情？）唔影響。」續問到目前對那一位男嘉賓比較有感覺時？她二話不說：「我覺得唔同，我需要撩佢（林焌堯）做主動多啲，但可能對住細John會舒服啲。我覺得相處模式唔同係冇得比較。」

李芷晴激讚林焌堯打網球時很專業。（葉志明攝）

最後，提到在節目中求愛失敗者周嘉全公開坦承會私下再追求一事，李芷晴明確表明大家保持朋友狀態最好，明顯地已向對方派好人卡。