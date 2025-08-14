丁子朗、李爾晨、黃庭鋒及吳偉豪拍廣告　尖東海旁跑步惹粉絲尖叫

TVB四大型男丁子朗、李爾晨、黃庭鋒及吳偉豪齊齊騷肌為運動飲品品牌拍攝宣傳照，熱愛做Gym的四子化身「G4」，分別代表四款口味。當型男遇上高質運動飲品，勢必令一眾女士尖叫！香港獨家代理商主席凌偉業先生更特地前來探班，更客串一日跑步教練親自率領員工與「G4」到尖東海傍街跑，起步前更一起以「尖叫」乾杯，為身體有效補充水分及電解質，有助運動員和活躍人士在運動前後保持最佳狀態，令運動狀態倍增！仲有個運動型吸咀設計，單手就開到，還不容易漏水呢 ! 一邊跑一邊補充水份同埋電解質，超方便！

TVB四大型男丁子朗、李爾晨、黃庭鋒及吳偉豪齊齊騷肌為運動飲品品牌拍攝宣傳照。(公關提供)

首次跟「尖叫」合作的「G4」，大讚團隊活力十足，可謂「歡樂滿建華」！丁子朗說：「想不到連集團主席凌生也跟我們一起街跑，非常興奮！之前在內地工作時已是『尖叫』的忠實粉絲，事關自己向來對運動飲品有要求，運動前飲用可以加強耐力，提升運動效果，加上『尖叫』除了能補充水份及電解質外，亦有自己最愛的『西柚味』，一定要推介給親朋好友。」

丁子朗話之前在內地工作時已是「尖叫」的忠實粉絲。(公關提供)

身為前香港男子甲一排球員的李爾晨，大讚「尖叫」由瓶身至瓶蓋的設計均匠心獨運，並說：「運動員出身的我對運動飲品當然要求甚高，最重要是不太甜，『尖叫』不但有四種口味選擇，水果味易入口之餘亦不會『死甜』；最欣賞其運動型吸咀 ，單手便能輕易打開，仲唔會漏水出嚟！方便大家一邊做運動一邊補充能量，方便又貼心！」

身為前香港男子甲一排球員的李爾晨。(公關提供)

至於黃庭鋒大讚乳鈣型柑橘味清新易入口，一飲上癮，並說：「我喜歡在演出前跑步出一身汗，可以消水腫方便上鏡，跑步後來一瓶冰凍而不甜的『尖叫』超級過癮，加上清爽的柑橘口味，寧舍醒神！好欣賞個運動型吸咀設計，單手就開到，仲唔會漏水添 !邊跑邊補充能量同水份，真係超方便！」

黃庭鋒大讚乳鈣型柑橘味清新易入口，一飲上癮。(公關提供)

吳偉豪則愛帶同愛犬陪跑，更有動力：「最喜歡『尖叫』的清爽口感，不像其他運動飲品一樣黏嘴，冷飲常溫非常解渴，一定會大受歡迎！仲要大讚一下個運動型吸咀設計，單手就開到，仲唔會漏水出嚟添 !」

吳偉豪則愛帶同愛犬陪跑，更有動力。(公關提供)

「G4」更大方分享做Gym小習慣及趣事，李爾晨說：「一星期平均做4至5日Gym，平時最喜歡戴著耳機做運動，可以『與世隔絕』，更加專心！最記得有一次做完運動，有位女士走來讚我身形操得好靚，當下我都有些尷尬」; 丁子朗則謹守「收機操肌」的原則：「男藝人保持身形是責任，所以每星期最少做兩、三次Gym，但我會禁止自己做Gym時玩電話，要集中精神做運動。因為我深信運動是人生中最能『種瓜得瓜』的一環，付出與收穫一定成正比，所以我經常到健身室報到，適逢健身室最近增添了『老闆愛貓』，休息時便逗牠玩，也成了我去健身室的另一動力呢！」

「G4」更大方分享做Gym小習慣及趣事。(公關提供)

同樣熱愛打波的黃庭鋒與吳偉豪，卻擁有相反的汗腺構造，庭鋒說：「我經常嫌自己出汗不夠多，所以每次做完運動都會去焗桑拿，焗出一身汗才夠爽！」偉豪聞言即自認是「AquaMan」：「我超級大汗，每次打完網球，地下都是汗，除了要扭乾衣服，連鞋墊也要扭乾呢，哈哈！」

同樣熱愛打波的黃庭鋒與吳偉豪，卻擁有相反的汗腺構造。(公關提供)

建華集團主席凌偉業與四子。(公關提供)

對於有傳TVB將打鐵趁熱開拍《男神配對計劃》，丁子朗及吳偉豪均「榜上有名」，身為大人的丁子朗當然不做選擇，想玩盡《女神／男神配對計劃》兩大節目，並說：「我想向高難度挑戰，因為舒淇與楊冪一直是我心目中的女神，若然公司可以邀得兩位女神參加節目，我便馬上報名，若然能跟兩位女神一起跑步，一定開心得尖叫！」而吳偉豪同樣「長情」：「『朱凌凌』最希望重遇《愛·回家之開心速遞》的『陳師奶（孫慧蓮飾）』，很想一邊跑步一邊聽到她諸事八卦的消息呢！」

對於有傳TVB將打鐵趁熱開拍《男神配對計劃》。(公關提供)

至於李爾晨及黃庭鋒的心水女神同樣令人尖叫，李爾晨說：「我想跟汪阿姐一起跑步，因為她充滿活力，而且敬業樂業，希望趁跑步時跟她請教！」黃庭鋒續說：「我想揀家燕姐，單是幻想每天跟她瘋狂跳十字步，便能保證有足夠運動量，而且她的笑聲開朗又有中氣，恍如『尖叫』一樣能為我補充能量呢！」

李爾晨及黃庭鋒的心水女神同樣令人尖叫。(公關提供)

另一邊廂，憑《女神配對計劃》人氣急升的周嘉全，更大讚「尖叫」如節目中的女神般完美：「運動飲品最重要是易入口及健康，而且『尖叫』有四款口味供大家選擇，可以隨心情轉換，滿正如擇偶一樣，要合口味。」早前在節目中被女神李芷晴決絕派檸檬的他，竟然悟出大道理：「雖然被人請食檸檬，但唔緊要，況且我很喜歡檸檬口味，所以很開心能代表纖維型檸檬味呢，證明『尖叫』有眼光！」

憑《女神配對計劃》人氣急升的周嘉全。(公關提供)

談到李芷晴最近被拍得跟「怕醜仔」金融分析師林焌堯到網球場「打友誼波」，周嘉全大方回應：「最記得經濟學老師曾經說過，失戀是一個良好的過程，代表兩個人於將來都會得到更好的選項，正如檸檬除了酸味外，仲可以止渴! 」自信滿滿的周嘉全更揚言想參加《男神配對計劃》，希望物色到價值觀相同、具同理心的另一半，並說：「喜歡運動的女士當然加分，大家可以一起做運動，一起飲『尖叫』，有共同興趣才能走得更遠呢！」