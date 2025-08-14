羅子溢獲黃金寶教踩單車 稱冇身材驚着貼身單車服：心理未有準備

TVB即將推出全新節目《好嘢港多啲》，今（14日）就舉行宣傳活動，而有份參與演出的馬國明、羅子溢、陳豪，劉穎鏇等都有出席。而在接受媒體訪問時，羅子溢就自稱因身材未達到最理想狀態，所以在拍攝有關踩單車的題材時，就不敢以貼身的單車服上陣，只以單車短褲示人。

羅子溢話沒有好身材穿貼身單車服。（葉志明攝）

在《好嘢港多啲》中，馬國明將與劉穎鏇、陳懿德以《衝上雲霄》及《飛常日誌》的角色介紹香港國際機場一系列的便利措施，笑言是次能與多位女拍檔合作，感謝公司的安排。問到拍攝該節目（機場部分）有吸收甚麼知識時，他就揚言某些知識其實早在拍《衝上雲霄》及《飛常日誌》時已知，所以在即將開拍的《飛常日誌2》，他希望能再吸收更多機場知識，期待能探索更多未曾接觸過的地方。

羅子溢激讚黃金寶腿部肌肉發達。（葉志明攝）

而羅子溢在節目中聯同單車名將黃金寶一起挑戰踩越野單車，稱讚對方腿部肌肉發達，其為人親切肯親自教授踩單車：「我一坐上去佢已經不停糾正我嘅錯處，搞到好似我仲差過我個仔咁。」續問到會不會以單車造型上陣現身，他就笑言：「我開頭嗰陣時覺得冇乜身材着嗰套緊身衣，以前《衝線》嗰陣時着嗰套單車（衣服）比較立體啲，而家個心理未有準備。」他又表示在節目中有一些高難度動作展現，就好像從懸崖峭壁衝下坡急灣的驚險畫面展現。

馬國明透露即將開拍《飛常日誌2》。（葉志明攝）

另外，談到近日在社交網站分享不少家庭生活照，包括與太太楊茜堯甜蜜吃糖水以及帶一對子女去摘黃皮，他就表示：「其實我懶咗好多年，小朋友出世之後其實都好少有自己嘅時間 ，氹佢開心或者一啲追求嘅感覺，耐咗就會做返。我又唔想佢哋成日去行街，覺得做返一啲親親大自然嘅嘢比較好啲。」