甘永傑為愛女搏到盡一齊排戲　梁浩賢分飾四角飾阿婆最有 feel

全港澳「最大型」原創合家歡兒童音樂劇場，2025《換吧!我的兄弟姐妹》即將公演，而第一次參與音樂劇，《中年好聲音2》甘永傑及梁浩賢正進入倒數的綵排階段！其實暑假期間，二人幾乎每日朝九晚六無間斷，和300名小朋友一起排戲，這樣投入，甘永傑坦言是受到囡囡的感染：「最初阿女聽到我會做一個嘅兒童音樂劇場，佢都話想玩！咁先至畀佢過嚟學院學幾堂，點知佢就越學越起勁！就覺得咦？！原來佢都唔驚表演㗎喎！仲好有心做好件事，所以就畀佢繼續喺呢方面發展，就係呢份熱誠，令到我身為爸爸，都一定要做好呢件事！」

而梁浩賢於音樂劇場中則「一人分飾四角」，向難度挑戰：「我就因為上年有嚟欣賞學院搞嘅音樂劇場，當時就傾開，話我都有興趣做喎！咁就造就咗今年嘅合作喇啦！但我冇諗過要做成四個唔同嘅角色！頭頭都有啲手足無措，對稿嘅時候仲未拿捏到應該點樣去表現當中婆婆或者劍擊手嘅角色，但係當試咗造型之後，著咗個件阿婆裙，即時就有feel，演繹到感覺出嚟！」

而問到當中最困難的地方，二人不約而同說走位：「有時啲小朋友仲犀利過我哋！試過講完對白之後，都唔記得要走位，嗰啲小朋友會提返我哋，推我哋去應該行嘅位置，原來要記對白，表情同走位，真係好考功夫！所以我哋都好佩服啲小朋友！」

