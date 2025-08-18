w-inds.第16年在港舉辦演唱會　打破了海外歌手來港開演唱會記錄

日本組合w-inds.將於10月4日在亞洲博覽館Arena舉行w-inds. LIVE TOUR 2025“Rewind to Winderlust”In Hong Kong演唱會，根據記錄w-inds.已是第16年在香港舉辦演唱會，打破了海外歌手來香港開演唱會的記錄，成為在香港開演唱會最多的海外歌手，非常利害！

今次在亞洲博覽館Arena舉行，除了是w-inds.跟歌迷 一年一會的承諾之外，今年為了慶祝打破紀錄，去到盡舉辦最盛大演唱會，他們二人均覺別具意義的就是今年他們挑戰更大型場地。

為了這次表演w-inds.加了不少新元素在演唱會中 ，有不少福利專屬香港這場，破格的今次還有w-inds. Hi touch擊掌會：只要持有演唱會門票，並於當天在購買w-inds.官方手燈及官方周邊一件，即可獲得擊掌會抽獎機會一次, 有機會得到擊掌會入場証一張，在演唱會結束後與兩位成員擊掌，除此之外還有抽簽名相和海報！

而兩位成員千葉涼平、橘慶太期待香港站能在這麼大的場地表演，心情現在已經開始興奮但又緊張，除知道w-inds.成為了最多來香港開演唱會的表演者，心情真的十分激動之外，希望不同地區歌迷能來一同見證這重要時刻。

w-inds. LIVE TOUR 2025“Rewind to Winderlust” In Hong Kong 演唱會詳情：

日期：2025年10月4日（星期六）



時間：晚上7時



場地：亞洲國際博覽館Arena



票價： $1480 $980

