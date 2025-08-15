Metoo女星宣布離婚5年婚姻無所出　老公精蟲無問題：但殘肢蠻多

台灣女藝人周宜霈（大牙）昨日（14日）突然在社交平台宣布與結婚5年的老公阿廖師已經離婚：「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。」大牙與羽毛球教練阿廖師於2020年5月20日登記結婚，經過5年婚姻，昨日宣布於上月已經簽字離婚，但二人之間的分開並不涉及第三者，只是二人的愛情變回朋友。

大牙周宜霈（左）和廖勛威（阿廖師）宣布結束5年婚姻。（聯合報授權使用／資料圖片）

大牙今（14日）透過經理人發出聲明，宣布已於7月24日結束5年婚姻。（FB@大牙）

大牙與老公結婚多年都無所出，而他們對生子則一直是「順其自然」的心態，但她曾在節目中分享過未生子的原因，她指老公的精蟲活動力不錯：「但是殘肢蠻多的。」醫生則表示可能是壓力太大所致，而大牙自己亦有做輸卵管檢查，發了發現她卵子比較少外，更發現她子宮頸口與其他人不同：「別人可能很快就有愛的結晶，但我的跑道比較長。」所以令她較難受孕，二人均表示做人計畫會順其自然，但突然之間就宣布離婚的消息。

大牙與老公結婚多年都無所出，而他們對生子則一直是「順其自然」的心態。(影片截圖)

大牙曾在節目中分享過未生子的原因，她指老公的精蟲活動力不錯。(影片截圖)

大牙於2023年發文指控陳建州（黑人）13年前一起到香港工作時，遭對方「硬闖飯店房間」、「從背後用力環抱」、「言語性騷擾」等行為，令到她內心留下陰影。雖然黑人與妻子范瑋琪強調是惡意造謠，並向大牙提起刑事「加重誹謗」訴訟。大牙亦有到香港報案，勇於說出自己被陳建州性騷擾，但得來的不是道歉，反而是充滿惡意的提告。

大牙遭黑人改告刑事後首露面的受訪片段（中天新聞網授權使用）

大牙（周宜霈）（IG@bigtooth）

大牙宣布離婚全文如下：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。



當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。



有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。



有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。



生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。



都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？



因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。



在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自好，也是另一種幸福。



我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。



在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。



祝願大家健康、平安、喜樂、自在。

