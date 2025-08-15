「撞板」港姐告別13年情後戰鬥格現身西班牙　多年生活奢侈又富貴

2020年落選港姐黃婉恩（Yancy）在參選期間被踢爆與何君堯姪仔何俊彥（Bosco）已戀9年拍拖，其後她大方承認戀情，二人戀情亦保持低調，曾傳一度談婚論嫁。可惜，去年黃婉恩宣布已與Bosco和平分手，並表示因為雙方對未來的想法同目標步伐不一致，所以選擇了分開。她坦言二人對於彼此都了解得太深，所以要分手亦是一件很困難的事。而Bosco在與黃婉恩分手不久，已開展新戀情，當得知對方已邁向下一篇章，黃婉恩直言內心曾不舒服。不過，近日她已走出分手陰霾，除了依然富貴外，飛到西班牙度假時，經常以一副戰鬥格現身，明艷照人。

黃婉恩是2020年落選港姐，隨後簽約無綫。（資料圖片/葉志明攝）

相當性感！（IG/@yancy）

五官精緻！（IG/@yancy）

落水！（IG/@yancy）

戰鬥格！（IG/@yancy）

前港姐黃婉恩首次拍MV演譚輝智老婆。

黃婉恩經常周遊列國。（IG@yancy）

黃婉恩是船P常客。（IG@yancy）

黃婉恩簽約無綫，最先擔任無綫娛樂新聞台主持工作，至2022年離開加入劇組，除主持《港生活·港享受》外，亦曾客串《愛·回家之開心速遞》等劇集，亦曾獲邀擔任《中年好聲音2》人氣王譚輝智新歌MV女主角，但工作量並不多！雖然如此，黃婉恩生活依然富貴，不時周遊列國，又大晒名牌、及坐遊艇出海開派對，生活奢侈又富貴。

黃婉恩近日與幾位前港姐姊妹王菲、 陳熙蕊及伍韻婷出席池畔派對。（IG@yancy）

黃婉恩這個視角好邪惡。（IG@yancy）

黃婉恩有感而發。（IG@yancy）

不忘曬名牌手袋。（IG@yancy）

大曬fit爆身材，而且五官愈來愈精緻。（IG@yancy）

黃婉恩入行以來有不少撞板事件都令人留下深刻印象，如早前她在的士車廂拍照，被網民質疑疑似的士行車中沒有扣上安全帶；還有曾被DJ林柏希疑「揞名爆」呃飲呃食；不過最爆都是她有一次在採訪馬時亨主持的節目《馬時亨名人堂》錄影時，竟將馬時亨講錯『馬善行』，馬時亨一聽就覺得不對路立即反問：「馬咩？」當黃婉恩再講「『馬是行』」時，馬時亨忍不住謂：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈……你一定要Cut咗佢。」場面相當尷尬，片段放上網民被網民狠批不專業。

黃婉恩曾被DJ林柏希疑「揞名爆」呃飲呃食。（IG@yancy）

早前黃婉恩在的士車廂拍照，被網民質疑疑似的士行車中沒有扣上安全帶。（IG@yancy）

黃婉恩早前訪問馬時亨連對方個名都講錯，被指不專業。（IG@yancy）

有不少報道指黃婉恩家底雄厚，不如過她否認自己在富裕家庭中長大。（IG@yancy）

黃婉恩一家五口都在英國生活，她當時一個人回港租屋住。（IG@yancy）

Yancy參選港姐時，被爆與何君堯的姪仔Bosco拍拖。（IG@boscojyho）

