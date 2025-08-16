專訪｜張與辰低潮期獲K先生陪伴　坦承愛不應有標籤：佢變咗家人

人的出生只能接受命運的安排，我們沒有辦法選擇出生在甚麼樣的家庭，擁有甚麼樣的父母，好與不好只能默默接受。而憑TVB歌唱節目《中年好聲音3》彈起的張與辰，就出生在一個不幸福的家庭當中，爸爸爛賭、家暴等令家庭破碎，而《香港01》就與他有約，聆聽他細說這一段不愉快的往事。



張與辰的童年相當不幸福。（葉志明攝）

爸爸爛賭飲酒會家暴媽媽

小時候因為爸爸爛賭關係，導致一家人連溫飽都成問題，在生活上幾乎日日都提心吊膽，張與辰回憶起爸爸爛賭程度時，他就表明：「他是沒有工作的，賭場就是他工作的地方，他辦公室就是賭場，他就是靠賭去賺錢養家，所以有時就有，有時就沒有（意指錢），沒有就去借，借完又借，看看能否博回來，以前真的是窮，那時候生活上日日會是提心吊膽。」而他曾窮到一碗粥要四個人吃，曾埋怨為何會出生在這種家庭中：「為甚麼我爸爸會這樣，為甚麼我家裡會這麼窮？為甚麼別人有新遊戲機，我沒有？會開始去埋怨甚至乎妒忌。」

父親除了爛賭之外，還有愛喝酒的壞習慣，甚至在輸了錢喝了酒的情況下家暴張媽媽：「爸爸以前飲完酒回來就會打媽媽，賭輸了心情不好就罵跟打，扔東西。」而當時還很小的張與辰，就與姐姐躲在家中的某一個角落。然而，聆聽着他童年這一段經歷時，猶如影視畫面的內容，認證了甚麼叫「戲如人生，人生如戲」。

張與辰大方談爛賭爸爸。（葉志明攝）

童年時的張與辰絕對是不快樂的。（葉志明攝）

媽媽夜場唱歌養家遭受閒言閒語

因為父親爛賭最終導致家庭破碎，並在張與辰11歲時就離家出走，家庭開支生活的責任就落在張媽媽身上。而為了養育子女，張媽媽就到夜場唱歌，而這份工作就引來不少鄰居歧視，甚至有許多閒言閒語出現，張與辰表示：「聽了很多，有時候會直接面對面講。」問到當時自己有沒有埋怨媽媽為甚麼要做這份工作呢？：「沒有，因為我知道我媽媽是在做甚麼，我不覺得是一件很丟架的事情，她是駐唱而已，又不是做甚麼。很多時候別人就是不知道，就會覺得出來唱歌就是舞女，所以很多時候是因為別人的不理解，誤解了整件事情，但是又將自己的定義放在裡面，就變成一種傷害。」他強調只要「行得正，企得正」問心無愧就可以，更視媽媽為偶像：「長大後才理解媽媽在那段時間其實已經很了不起，她可以肯定我們有飯吃，可以上學 ，一個人養三個，長大過後才理解她的難處。」

張媽媽（中）曾在夜場唱歌遭受閒言閒語。（victeo＠IG）

張與辰表示小時候甚至窮到一碗粥要四個人吃。（葉志明攝）

我在學校被霸凌

生活在一個破碎家庭中，媽媽又被嘲笑做舞女，鄰居間一傳十，十傳百，連同學們都知道更一同嘲笑張與辰，更在學校霸凌他，問到當時霸凌的經歷，他回憶起時說：「譬如拿驅風油滴在手上，走過來的時候就摸你的臉，弄到臉、眼睛都痛。扔我的東西等。（有沒有告訴媽媽跟老師？）我沒有跟媽媽說，有跟老師說，但老師沒有去處理。」坦承自己是報喜不報憂的人。

張與辰學生時期曾遭受霸凌。（葉志明攝）

長大後原諒爸爸但未能見最後一面

雖然爸爸是一個不合格的爸爸，但始終大家有血緣關係，所以在長大後張與辰曾有與爸爸見面傾談，亦原諒對方：「後來真的有見過面及聊天，已經將過去所有的埋怨、不忿、恨、放下了。」他又透露爸爸曾說過自己也不想變成那樣（爛賭）的人，就是染上了賭博，引致當下情緒上就會出現巨變，有當面向他道歉 ：「我們有原諒，但最重要的是你過好你現在自己的生活。」而在張爸爸過世的時候，張與辰並沒有陪伴在側，他表示當時是不知道爸爸已離世，是在他離世過後才有人告訴他，所以未能送爸爸最後一程，他是感到可惜的。

張與辰長大後有與爸爸見面。（葉志明攝）

原生家庭不幸不渴望結婚

原生家庭的不幸，絕對帶給張與辰創傷症，所以他完全不渴望結婚：「大家都知道我對婚姻這件事情是不渴望的，因為家裡經歷的這些事情，所以會有很多陰影會害怕。」他甚至乎覺得拍拖亦是一件可有可無的事，沒有愛情自己也一樣過得很好，有了愛情也可能是一種壓力，所以他不渴望愛情與婚姻，家裡人也沒有催婚。

提到愛情這回事，張與辰曾在婚姻上未能與女生達成共識，所以與一位曾相戀6年的女朋友分手：「我覺得可能是因為我自己不想結婚，但她想要有自己的家庭，想有小朋友，我給不了。（如果是這樣，豈不是在未來婚姻道路上很難達成共識？）是的，所以我暫時不去想這些事情。」

張與辰不渴望結婚。（葉志明攝）

K先生是革命情感的好兄弟

在受訪時張與辰亦大方回應與同性密友K先生的緋聞，他直言對方是一位擁有革命情感的好兄弟，大家一起共事許久，當年（2015年）遇上事業不順患抑鬱症時，K先生就是扶持他其中一位貴人：「那段期間其實最辛苦的是他，因為當我情緒不穩定的時候，我找人發洩的時候就是發洩在他的身上，他已經忍受了我很久，但他能夠體諒。所以這種的革命情感，已經令到我們不單止是朋友，他已經變了是家人。（你很多秘密會跟他說？）是的。」他又揚言在新聞出街後，K先生是有不開心的：「他會覺得大家誤會了，而他反而是擔心，他擔心自己的言行舉止影響到我。」

張與辰表示與K先生是多年的革命情感好兄弟。（影片截圖）

對於被外間懷疑性取向，張與辰表示並沒有不開心：「我只是覺得為甚麼大家這麼有興趣，那麼有興趣知道我喜歡男或喜歡女，愛這件事情不應該有標籤。」 談到有何擇偶條件時，他揚言：「要愛家人老人家、重視家庭、要有自己想法的人 。」相信他終有一天會找到這樣的人，「上帝」會眷顧着他的。

張與辰早已當K先生是家人。（葉志明攝）

筆者後話：

在聆聽着張與辰訴說童年往事時，替這位孩子感到痛心，他顯得平靜地談起爸爸，從其言語及眼中能體會他已學會放下了，雖然未能送爸爸最後一程，但人生就是充滿不完美，可能有不完美的人生，才使人有更多的想像空間，這樣一來也是不完美中的完美。願這位好孩子未來走得順暢，「上帝」會眷顧他的。