馮盈盈減肥有成搣甩大媽味　睇好9號陳詠詩：佢塊面細上鏡有着數

現年31歲的馮盈盈（Crystal)今（15日）就以師姐的身份出席《2025香港小姐競選》分享會活動，以過來的人經驗與14位候選佳麗分享選美心得。而在接受《香港01》訪問時，她就大方表示看好9號陳詠詩，激讚對方學歷高及擁有小臉孔且笑容甜美，上鏡絕對會有優勢。

馮盈盈以師姐的身份出席《2025香港小姐競選》分享會活動。（葉志明攝）

在接受訪問時，問到覺得今年佳麗質素如何時，馮盈盈就表示：「質素非常之高，見到佢哋唔單止每個人有自己嘅特色，都有好多佢哋本身嘅專長。（睇好邊幾位呢？）我自己睇好9號陳詠詩，（你覺得佢有咩優勝之處？）我覺得佢笑容好甜美，同埋好實際咁講佢塊面比較細，上鏡係會有着數。」續指9號陳詠詩是一位博士生，好欣賞她這種好學之人。她又提到自己曾有考慮過去攻讀博士，在這方面已做了許多資料搜集，但因為修讀博士需要花很多時間和心力，她覺得現在不是最好的時機，所以就再作打算。

馮盈盈看好9號陳詠詩。（葉志明攝）

9號陳詠詩是大熱門。（葉志明攝）

而在這14位候選佳麗中，其實有不少人的廣東話都欠佳，問到會不會因為語言問題，而有所扣分呢回事時，馮盈盈就表示：「其實我哋過往見到都有唔少佳麗們嘅母語唔係廣東話，但係唔緊要，因為可以好國際性㗎嘛。其實最緊要唔係講緊廣東話流唔流利，而係你有冇用心努力去嘗試用廣東話去同觀眾溝通去表達自己。」強調盡力做到就好。而身為師姐的她亦有與師妹們分享比賽貼士，就好像吃甚麼東西才不會令肚腩凸出，穿三點式泳衣時依然美態十足等，望大家能夠吸收。

馮盈盈早前被指腫脹。（小紅書圖片）

馮盈盈現在瘦了不少。（葉志明攝）

另外，提到她早前現身樂小姐生日會時的狀態，被網民指樣貌腫脹，師奶味濃厚。對此，她就解釋表示：「其實每個人總有一啲時候可能會比較多party值得慶祝嘅場合，點都無可避免會食多咗少少嘢，我諗每個人都會經歷過係好正常。」表示現階段的自己已瘦了不少，因為正在積極減肥，透過吃健康食物以及運動，慢慢回復最佳狀態。

回復了最佳狀態。（葉志明攝）