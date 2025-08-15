麻雀樂團劇情16-20集｜譚俊彥繼承姜大衛集團+李佳芯被綁架！

TVB《麻雀樂團》16-20集劇情劇透，由羅永賢作為監製，黃偉強為編審，由譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衞、韋家雄等人領銜主演的一套以麻雀為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《麻雀樂團》第16-20集劇情

《麻雀樂團》第16集 (08/18)

女子連環兇殺案的疑犯楊堅突然來訪，並意圖親近張鐵，使眾人暗生警惕 。另一邊，歐陽宗手術在即，他希望司徒久能繼承其市值數十億的德旺集團，但條件竟是要拆掉「大龍鳳」的招牌，讓司徒久陷入兩難 。同時，程晴被前男友的現任女友上門找碴，孝成挺身而出，更當眾宣稱將來會與程晴結婚；程晴雖明知這是謊言，內心卻感到一絲甜蜜 。家明因不知如何面對司徒久而感到鬱悶，約程朗去卡拉OK解愁，卻喝得酩酊大醉，更引發兄弟間的爭執 。最終，司徒久因對歐陽宗心生惻隱，決定讓他購入「大龍鳳」一成的股份，成為股東 。

《麻雀樂團》第17集 (08/19)

歐陽宗手術後需要靜養，因此將麻雀公會交由司徒久管理，並希望委託張鐵接手打理德旺集團 。家明計劃在演奏會結束後，便祕密加入北京青年交響樂團，他請孝成保守秘密，兩人皆對港灣樂團的前景感到憂心 。家明買了一支手錶預備送給司徒久，此舉卻引來程朗的妒忌 。司徒久突然宣布將在公演後進行鋼琴獨奏，並請孝成密集訓練他；家明猜測，司徒此舉是為了紀念亡妻沈盈 。張鐵對於是否加入德旺集團終有了決定，這也勾起了她十歲時曾立志要嫁給司徒久的回憶 。與此同時，楊堅似乎正對張鐵步步進逼，「大龍鳳」更遭人潑紅油漆並寫上恐嚇字句 。

《麻雀樂團》第18集 (08/20)

司徒久對於是否該與家明父女相認感到猶豫不決，但在冥冥中彷彿得到父親的啟示後，決心安排一場飯局 。家明從各種跡象中猜到司徒久的意圖，心中產生抗拒，遂找張鐵商量 。張鐵頓時陷入兩難，她一邊勸說家明珍惜父女情，另一邊又向司徒久坦承家明早已知悉真相，讓司徒久大為震驚 。工作上，張鐵與德旺的代理人因管理方針產生歧見，歐陽宗提議用一局麻雀來定奪，這讓張鐵回憶起當年司徒久親授麻雀技巧的往事 。楊堅對張鐵的騷擾變本加厲，意圖不軌 。在家明悠揚的大提琴聲中，司徒久不禁沉浸在與亡妻沈盈的青春回憶裡 。

《麻雀樂團》第19集 (08/21)

司徒久謊稱夢見父親，要求所有家庭成員每晚必須回家吃飯 。一日，張鐵因公事繁忙，致電告知司徒久將缺席晚餐，司徒久竟出言威脅 。這段對話被正在檢查鋼琴的楊堅聽見，他對司徒久的態度感到咬牙切齒，決心要給他一個慘痛的教訓 。不久，警方接獲匿名舉報，指「大龍鳳」有職員販毒，並在持牌人司徒久身上搜出毒品，將他當場逮捕 。與此同時，張鐵在一個雨夜中離奇失蹤 。司徒久保釋後徹夜難眠，回想近日種種怪事，終於推斷出綁架張鐵並陷害自己的人正是楊堅 。此時，楊堅現身，並脅迫司徒久若想救回張鐵，就必須切下一根手指作為代價 。

《麻雀樂團》第20集 (08/22)

面對楊堅的威脅，司徒久遲遲無法決定要切下哪根手指，於是將決定權交給視訊通話中的張鐵 。張鐵於心不忍，正當她猶豫之際，司徒久卻突然反悔，拒絕為了張鐵自殘，並與楊堅爆發激烈扭打 。兩個月後，程晴性情大變，終日在司徒家中無理取鬧，處處為難孝成 。原來這一切只是兩人為了讓孝成能順利離開、而司徒久不會遷怒他們所合演的一場戲 。早已看穿一切的司徒久，最終大方成全，讓程晴與孝成一同前往美國發展 。然而，牌照科突然來信，裁定司徒久不適合再擔任持牌人，並拒絕了「大龍鳳」的續牌申請，「大龍鳳」頓時陷入倒閉的重大危機 。

《麻雀樂團》第11-15集劇情

《麻雀樂團》第11集 (08/11)

歐陽宗對於司徒久參選麻雀公會主席一事感到興奮，因為自司徒久的父親過世後，他終於再次遇上足以匹敵的對手 。孝成來到程晴的快餐店訴苦，巧遇樂團樂手們 。程晴得知孝成被程朗針對，於是找程朗理論，兩人不歡而散 。駿強為司徒久拉票時處處碰壁，歐陽宗卻暗中出手相助 。程朗因愛護妹妹，不再為難孝成 。孝成信守承諾，假扮程晴男友陪她參加同學會 。送程晴回家時，微醺的程晴吻謝了孝成，這一幕卻被剛好回家的司徒久撞見，使得兩人的關係變得更加複雜難解 。

《麻雀樂團》第12集 (08/12)

面對司徒久，孝成一時慌亂，假意承認和程晴正在交往 。程晴為此憂心忡忡，孝成則安慰她可以在演奏會後和他分手 。歐陽宗報名參加家明的大提琴班，似乎另有圖謀 。司徒家聚餐時，眾人開懷暢談心事 。程朗向家明解釋他與小師妹的關係，孝成則拒絕了程晴刪除欠款影片的提議，而司徒久則向張鐵細說了弟妹之母的往事 。公會主席提名截止日將近，司徒久仍差幾票才能參選 。張鐵束手無策，私下找歐陽宗卻無功而返 。她不死心潛入德旺集團，竟意外發現了歐陽宗的秘密 。

《麻雀樂團》第13集 (08/13)

張鐵提議司徒久利用歐陽宗的秘密，要脅他讓出五票，以確保司徒久有足夠票數參選公會主席 。在家明的音樂面試中，她聽從程朗的建議蒙眼演奏，成功克服怯場，雖然獲得了面試方的讚賞，但她最終決定留在港灣樂團 。程晴的前男友前來向她傾訴心事，孝成提醒程晴要提防被騙 。司徒久突然萌生與家明父女相認的念頭，但被張鐵勸阻 。司徒久將酒吧鋪位贈予張威，張威誤以為司徒久對張鐵有意，令張鐵內心產生混亂 。程朗在追捕女子兇殺案疑犯時受傷，而該疑犯隨後現身於大龍鳳，似乎鎖定了新的目標 。

《麻雀樂團》第14集 (08/14)

為了應對女子兇殺案疑犯的威脅，司徒久特別叮囑家明和程晴不得夜歸，並送給張鐵防狼器，讓她倍感窩心 。麻雀公會主席選舉在即，歐陽宗持續暗中與家明見面，並聲稱可以帶她去見她的父親 。歐陽宗突然宣布本次選舉將改以兩人麻雀對決定勝負，讓司徒久似乎感到信心不足 。港灣樂團進行拍照採訪，但司徒久和張鐵因塞車而錯失了與家明合照的機會 .。歐陽宗在比賽前出現狀況，卻不願延後比賽日期 。為了更親近拉大提琴的家明，同時履行對沈盈的承諾，司徒久揚言要學習彈鋼琴 。

《麻雀樂團》第15集 (08/15)

麻雀比賽當天，司徒久與歐陽宗展開激烈對決 。歐陽宗打出心理戰，提起家明的身世，讓司徒久心神大亂 。與此同時，歐陽宗派人找到家明，告知她其母親沈盈與司徒久的關係非比尋常 。比賽僅剩最後四局，司徒久突然神威大發，連胡三局，並宣稱最後一局要與歐陽宗進行「盲章」對決 。比賽結束後，司徒久收到了家明送贈的鋼琴 。張鐵察覺到家明心事重重，原來家明已得知司徒久是她的生父，並懇求張鐵為她保守這個秘密 。在一連串風波暫時平息後，張鐵找來調音師上門為鋼琴調音，不料此人竟是女子連環兇殺案的疑犯 。

《麻雀樂團》第6-10集劇情

《麻雀樂團》第6集 (08/04)

家明入住司徒家後，程朗和程晴察覺到司徒久對家明的異樣關心，懷疑司徒久對她有意 。此時，享譽國際的天才指揮家金孝成應邀來港舉行演奏會，而委託人竟是歐陽宗 。港灣樂團正為缺乏指揮而煩惱，司徒久和張鐵認為事有蹊蹺，懷疑這是歐陽宗的陰謀，卻也別無選擇，只能與歐陽宗協商借用孝成，甚至被迫參與一場不公平的牌局 。家明的大提琴在一次搶劫中損毀，維修費高昂，司徒久想方設法幫助她，卻被拒絕 。無奈之下，司徒久找來張威和駿強，並帶家明到大龍鳳 。

《麻雀樂團》第7集 (08/05)

家明與司徒久、駿強、張威打麻雀時，發現大家故意「鬆章」讓她贏錢修琴 。她更加懷疑司徒久對她有追求之意 。歐陽宗一方面阻撓張鐵前往新加坡尋找樂團指揮，另一方面又利用法律條款威脅孝成不得離港 。孝成光顧程晴的快餐店，因未帶錢而要求賒賬，程晴則要求他對著鏡頭承認欠款 。程朗拿走家明的大提琴去維修，家明為此十分緊張，兩人甚至立下借據 。張鐵在尋找指揮方面處處碰壁，與司徒久等人商討對策 。既然歐陽宗想以公會主席身份對付大龍鳳，司徒久決定將計就計，加入麻雀公會 。

《麻雀樂團》第8集 (08/06)

家明的大提琴修好後，她以琴音答謝司徒久一家，琴聲勾起了司徒久與沈盈初次邂逅的回憶 。司徒久和張鐵首次與孝成會面，樂團希望能透過視像演奏來說服孝成擔任指揮 。儘管孝成對樂團批評得體無完膚，他仍打算與樂手們見面 。張威發現駿強出賣司徒久，當面對質時，駿強坦承被歐陽宗的優厚條件收買 。司徒久表面上付之一笑，內心卻十分苦澀 。孝成嚴厲批評眾樂手，張鐵則鏗鏘有力地反駁，成功捍衛了樂手們的尊嚴 。有人在大龍鳳門外派發利是搶客，司徒久前往公會理論，歐陽宗提議進行「打盲章」對決。

《麻雀樂團》第9集 (08/07)

孝成最終答應擔任指揮，原來是程晴利用他欠款的視頻，迫使他就範 。 「盲章」對決結束後，歐陽宗明確表示，只有讓他入主才能保住大龍鳳 。司徒久斷然拒絕，甚至打算以牙還牙，鬥派利是，寧願玉石俱焚 。孝成首次指揮港灣樂團練習，然而樂手們表現參差不齊，排練進度遠未達標 。家明私下找到孝成，孝成坦言樂手資質不足，對樂團不抱厚望 。儘管家明心中感到洩氣，但仍努力安慰著樂手們 。張鐵向司徒久獻計，透過張威找來一大群人，輪流到派利是搶客的雀館領取利是，最終迫使對方叫停了派錢計劃 。

《麻雀樂團》第10集 (08/08)

司徒久故意遲到，意圖挑釁麻雀公會的成員，特別是主席歐陽宗 。孝成已連續三天沒有到港灣樂團指揮練習 。程晴軟硬兼施地勸說，兩人在拉扯打鬧的場景卻被程朗撞見 。程朗誤以為兩人正在拍拖，暗中開始留意孝成 。張鐵暗中爭取到三名幹事的支持，希望能推舉司徒久參選公會主席，以打破歐陽宗的霸權 。儘管張鐵費盡唇舌，仍未能說服司徒久參選，氣得他拂袖而去 。張鐵生病在家休息期間，歐陽宗突然到訪，並以德旺集團CEO的優厚條件利誘張鐵跳槽 。司徒久得知此事後，匆匆趕回家中 。

《麻雀樂團》第1-5集劇情

《麻雀樂團》第1集(28/07)

大龍鳯麻雀館的第二代老闆司徒久，早年收養了程朗和程晴，三人情同兄妹。司徒久在店門口播放大聲的麻雀聲，為一位往生的老顧客送行。警察程朗接到投訴前來調查，卻引發了爭執。司徒久的得力助手張鐵與程朗、程晴一同在司徒家吃飯，期間司徒久突然表示希望程朗辭去警察職務，改由他接手麻雀館經營。不久，司徒久收到一隻神秘的USB，裡面錄有一名小女孩拉大提琴的影片，但他並不明白其中含意。當晚，司徒久夢見離開多年的妻子沈盈，並確認影片中女子的聲音是沈盈的，且沈盈為他生了一名女兒。

《麻雀樂團》第2集(29/07)

司徒久在家添置了昂貴的音響設備，讓程朗和程晴感到疑惑。港灣業餘樂團的首席大提琴手家明因未能通過職業樂團的面試，心情低落，更接獲學生家長停止大提琴課程的消息。港灣樂團的贊助商也終止合作，迫使演奏會取消，家明大受打擊。司徒久再度收到另一個USB，片中內容促使他與好友張威、吳駿強一同尋找妻子和女兒的下落，最後在網上找到了名叫沈家明的女子。張鐵發現司徒久花費大量金錢，想與他談清楚。港灣樂團的團員們會見新贊助商，家明首次與司徒久見面。

《麻雀樂團》第3集(30/07)

德旺集團主席歐陽宗到訪大龍鳯，與司徒久、張威和吳駿強打賭牌局，賭注竟是大龍鳯的股份。司徒久決定贊助港灣樂團，引來張鐵強烈反對，但司徒久堅持自己的決定，並帶張鐵去見港灣樂團的團長。張鐵發現樂團管理混亂，團長私吞贊助款項，她因此提出收購樂團，司徒久成為新團長。樂團面臨解散危機，團員們反對麻雀館贊助樂團，甚至要求退出，司徒久決心與樂手們約定共同努力挽留他們。歐陽宗為張威提供高薪職位，但提出條件。

《麻雀樂團》第4集(31/07)

司徒久幫助經營快餐店的程晴送貨，批評她聘請的新員工工作能力不足，要求把人解僱，沒想到這名員工正是家明。司徒久要求張鐵撰寫文章挽留港灣樂團成員，但張鐵誤會司徒久收購樂團是為了追求家明，令司徒久難以解釋。張鐵以辭職威脅司徒久說出真相，司徒久只好坦白家明是他的女兒，讓張鐵吃驚不已。司徒久與張鐵會見團員，雖被多次質疑，但司徒久誠懇分享心聲，試圖感動大家。司徒久再次收到USB，裡面是沈盈留給他的一段話。

《麻雀樂團》第5集(01/08)

司徒久知道家明暫住在樂團的練習室，心疼愛女，邀請她搬進司徒家，但被張鐵勸阻。程晴和程朗也想讓家明住進司徒家，導致三人為此爭執互相指責。麻雀公會主席歐陽宗率領公會成員抵達大龍鳯，邀請司徒久加入麻雀公會，期盼大龍鳯成為公會旗下成員。晚餐將至，司徒家召開家庭會議，司徒久與程朗、程晴就新成員是否能住進司徒家進行投票。張鐵突然不請自來，要求暫住司徒家，隨後家明也到訪，讓司徒家陷入一片混亂。

《麻雀樂團》演員

譚俊彥 飾 司徒久

大龍鳯麻雀館的第二代老闆，曾收養程朗和程晴。

李佳芯 飾 張鐵

為司徒久的得力助手，發現樂團管理混亂，提出收購樂團。

郭柏妍 飾 沈家明

因司徒久收神秘USB，而在網上尋找沈家明。

姜大衛 飾 歐陽宗