65歲洪朝豐服鬱躁藥25年再得焦慮症：心莫名會慌感覺緊張

曾經以靚聲聞名，成為香港最受歡迎DJ之一，現年65歲的洪朝豐，自移居法國巴黎後，生活轉趨低調。2017年確診患舌癌及淋巴癌，進行割脷手術後失去味覺，甚至引以為傲的聲音。近日他在社交網回顧自己大半生，包括39歲第一次狂躁症發作，更在3個月內賠光身家。



洪朝豐曾是著名電台DJ及主持。（洪朝豐Facebook）

洪朝豐不時在社交網分享生活及心情，近日閱讀《Dying to be me》後令他回想大半生重提與寶詠琴分手：「我今年65歲。曾經厭世。狂躁症第一次於39歲爆發，幾佰萬終生積蓄拿來做生意，3個月賠精光。當時正跟女朋友鬧分手，由於言語激烈，給社會帶來大炸彈。6年後，因為不聴醫生吩咐，私自停藥，結果精神紊亂，進了醫院精神病房。」

洪朝豐2017年確診患舌癌及淋巴癌，又先後患狂躁症焦慮症。（洪朝豐Facebook）

他提到「我的性取向曾讓我很迷惑」，又憶起媽媽患上失智症17年，直至她旂世7年後才接受了她的逝去：「57嵗我做了舌癌手術，之後發一粒音，都是一塲戰爭，我喪失了嗓音。我原本是一個電台DJ，幻想𥔵性，亮麗，厚實的嗓音，可以做到老年。 由於服了25年鬱躁症藥物，我的手會抖動，緊張時抖得厲害。過去一年，還得了焦慮症，心莫名會慌，感覺緊張，不安。心慌時，手抖得更厲害，手抖得厲害時，心會更慌，惡性循環。」

洪朝豐曾參與戲劇拍攝。（洪朝豐facebook）

洪朝豐透露最近看了《Dying to be me》（死過一次才學會愛）這本書：「印度女作家在瀕死中，『選擇』回到人間，因為想將愛的體會告訴世人。我開始沒那麼厭世，也沒經常想這課題。我想，如果上天仍然留我在人間，一定有什麼等我去做，我只要耐心等待。It’s ok to have sufferings。我終於知道。」