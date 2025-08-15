Ivy So吸金力超強有過百萬存款　願借錢予COLLAR成員：我最有義氣

樂壇女子組合COLLAR成員Ivy So蘇雅琳今日（15日）現身銅鑼灣出席月餅宣傳活動，身穿白色裙配黑絲襪的她成熟又不失可愛，吸引現場粉絲連連尖叫。一向重情的Ivy So透露每年都會訂過百個月餅返母校：「因為好掛住學校，以前啲老師都好鍚我，所以可以趁中秋節可以分享喜悅同卡路里。」

Ivy So蘇雅琳出席月餅活動。（黃欣華攝）

Ivy So蘇雅琳吸金力超強。（黃欣華攝）

剛過24歲生日的Ivy So笑言獲得兒時老Best送驚喜，但無奈被媽咪率先爆：「我啲朋友話以後都唔畀得媽媽知。（有冇收到啲特別嘅生日禮物？）有呀，佢哋帶咗我去油麻地話去一個神秘嘅地方，原來係帶我睇中醫，因為氣管敏感都困擾咗我半年，幫我調理吓。」近日COLLAR為8月底的演唱會地獄排舞，但昨晚忍唔住偷食咗刨冰，更透露另外6位成員輪住感冒，自己幸福守住最後防線。

狀態極好！（黃欣華攝）

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早前玩遊戲挑戰問隊員借錢，Ivy So表示稱不明白為何不問她借：「因為我最有義氣。（定最有錢？）最有義氣。（如果問你一定會借？）我啲成員肯定會借先，其他人就考慮吓，因為媽媽都有教要小心錢財。（你係咪公認富婆？）因為我生活冇咩負擔，同屋企人住。（戶口會唔會都有過百萬存款？）加埋有嘅，都做咗嘢3、4年。」早前公司MakerVille大地震，一手棒紅她們的行政總裁的魯庭暉宣布離任，Ivy So表示沒有不捨：「其實都冇話唔捨得，因為佢都冇話唔捨得，唔係話好想佢走，因為佢平時都話可以隨時食飯，佢都係一個幾friend幾貼地嘅老細。」